Por qué no es divertido ni tierno que los perros caminen en dos patas y con ropa

Parece obvio que no es normal ni debería serlo, pero aún así es una práctica recurrente que se ha popularizado a través de videos en redes sociales. Se trata de perritos, generalmente French Poodles (conocidos también como caniches) que se desplazan sobre sus dos patas traseras y caminan erguidos y saltan por la calle vestidos como si fueran niños o niñas.

Cientos se han ocupado de difundir y celebrar estas imágenes atribuyéndoles calificativos como ‘divertido’ o ‘tierno’ y no han faltado quienes hasta presumen de ser capaces de entrenar a los perritos para hacer ‘gracias’ como estas a punta de "chancletazos" (golpes con sandalias).



“Todavía no he visto nada que me haya hecho más feliz que ver esto”, dijo por ejemplo King Nathan en su cuenta de Twitter

"Hay un video viral de un perro que camina. Esto no es nada sino cruel! Así es como están entrenados para pararse y caminar. #stopanimalabuse", dice Jari.





Lo cierto es que defensores de los derechos de los animales de todo el mundo están alarmados y tristes. Alarmados porque estas prácticas pueden comprometer la salud física y mental de estos animales por puro entretenimiento humano y, tristes porque tras décadas de lucha las personas parecen aún ignorar o desentenderse del daño que les significa a estas mascotas.

“Lo primero es dejar claro que cuando se modifica el comportamiento o constitución corporal de cualquier animal para el entretenimiento humano eso es crueldad animal. No es divertido, no es tierno, es crueldad animal”, explica Juan Carlos Murillo experto en cuidado animal de la World Animal Protection.

“Un perro sano para caminar en sus cuatro patas al que le enseñamos a que camine en dos patas con el tiempo va a desarrollar lesiones severas: musculares y esqueléticas. Entre el periodo de entrenamiento y al ejercer la conducta puede sufrir distensiones, desgarres y distrofias o atrofias por abuso o desuso (en el caso de las patas delanteras).



Es posible también que esa postura les cause compresiones nerviosas a nivel de columna lo que podría redundar en hernias intervertebrales y hasta parálisis de sus miembros. En los huesos pueden ocurrir deformaciones, fisuras, fracturas y luxaciones (huesos normales). Todo esto es innecesario”, detalla Murillo, mientras explica que la raza que se usa es altamente entrenable, es decir, capaz de aprender con velocidad, pero es víctima de abusos y agresión para lograrlo.

"Creo que este es el mismo perro en el video. Alguien más asegura que la mujer en el video dice que el perro está sangrando de su boca", tuiteó Chloe.





Además, los defensores de los animales hablan de cómo ponerles ropa encima como parte del show puede atentar contra su vida. Explican que los animales no pueden regular la temperatura de su cuerpo fácilmente cuando tienen ropa encima porque no pueden sudar.

“Estamos interrumpiendo su sistema normal de regulación de la temperatura y sometiéndolos a un sobrecalentamiento que se llama hipertermia y les provoca reacciones vasculares y periféricas”, precisa.

Como consecuencia del calor los perros jadean más y por eso se les reseca la garganta y hasta se pueden inflamar sus cuerdas vocales, asegura. “Y eso aplica para todos los animales que la gente viste. Mucha gente dice: 'es que a mi perrito le gusta'. ¿Cómo sabe que no es que está condicionado a hacerlo para evitar sentir enojo o desprecio del dueño?”, reflexiona.



“Queremos pensar que está ocurriendo especialmente por desconocimiento de las personas del daño que le causan al animal y que por eso dando a conocer más el fenómeno se va a reducir, pero es claro que también hay casos de irresponsabilidad”.

“Tenemos que romper el ciclo de abuso y crueldad animal. Lo que nosotros sugerimos es que si están en presencia o cercanía de un maltrato así llamen a las autoridades. Si desconocen si en ese estado o país hay normativa seguramente los expertos del 911, saben si de acuerdo a la legislación vigente puede ser delito y ponerlos en contacto con la autoridad respectiva”, explica la ONG.

“No permitan que esto le suceda a ningún animal a su alrededor. Si decide que no puede o quiere denunciar, al menos no comparta, no viralice ni apoye con dinero a quienes lo hacen”, concluyó Murillo.

Existe diferente tipo de legislación en los varios países para paliar este tipo de comportamientos. Conozco de normativa en México, Costa Rica, Panamá, Inglaterra, Francia, Alemania. Quizás en otros países pueda haber algo más pero que no esté necesariamente tipificado. En Estados Unidos existen las Unidades de Control Animal, una policía específica para regular el maltrato animal.

También se puede acudir a la Sociedad Estadounidense para la Prevención del Maltrato Animal (ASPCA), que tiene más de 150 años de existir. “Nuestra organización se opone al uso de animales para el entretenimiento en cualquier circunstancia y donde sus necesidades físicas, sociales o psicológicas no pueden ser satisfechas. ASPCA se opone a cualquier uso de los animales con fines de entretenimiento si el uso implica inevitable o tradicionalmente cualquier práctica angustiosa o inhumana”, aseguran en su sitio web https://secure.aspca.org, donde ofrecen la oportunidad de financiar actividades para apoyar la prevención del maltrato a las mascotas y otros animales. También reciben denuncias y donaciones por teléfono 1-800-628-0028.



