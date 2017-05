Obama urge hoy a EEUU a actuar contra el cambio climático, mientras Trump pospone decisión sobre el Acuerdo de París

Este martes Obama y Trump mostraron públicamente, una vez más, sus percepciones contrastantes sobre el cambio climático.

Mientras Obama habló en Italia de la urgencia de que EEUU y China tomen acciones decididas para liderar la lucha contra del calentamiento global, el presidente Trump aplazó la decisión que tiene meses anunciando de sacar a EEUU del Acuerdo de París.

El Acuerdo de París contra el cambio climático es un pacto entre representantes de 195 nacionales que se comprometieron pública y voluntariamente a reducir sus emisiones de CO2 a la atmósfera para evitar el efecto invernadero y paliar el avance del calentamiento global.

“Es importante que los grandes países, que son además grandes emisores de gases de efecto invernadero como Estados Unidos y China den el ejemplo”, afirmó Obama en Milán, frente a una audiencia que lo ovacionó.

Y agregó: “La administración actual (de Trump) tiene puntos de vista diferentes respecto a la mía en términos de política medioambiental. Pero la buena noticia es que el sector privado ya asumió que el porvenir son las energías limpias y esto ya está integrado en el sector de la energía”.



Por eso, Obama confía en que el sector privado siga avanzando al margen de lo que el actual mandatario, Donald Trump, decida en materia de cambio climático.

Por su parte, en la Casa Blanca hoy estaba la reunión prevista para discutir la apuesta estadounidense en el Acuerdo de París -o su eventual salida- fue postergada a una fecha indeterminada.

Si bien Trump ha llamado al cambio climático como un invento chino y prometido esta salida durante su campaña electoral, desde entonces ha enviado también algunas señales contradictorias.

El presidente había prometido tomar su decisión antes antes de la cumbre del G7 de este mes. Lo cierto es que su equipo de gobierno está muy dividido al respecto como para llegar a un consenso. Los asesores del presidente están enfrentados sobre las implicaciones legales internacionales e internas de permanecer en el acuerdo.



Según trascendió, en este momento los funcionarios están considerando dos alternativas: que los Estados Unidos permanezcan en el acuerdo, pero renegociándolo de alguna forma o que el país se retire por completo.



Pero si la decisión fuera esta última y Trump decide abandonar el acuerdo, puede tomar tres años para que Estados Unidos se retire formalmente de él. Recordemos que el Acuerdo de París no es un tratado y por lo tanto no ha sido ratificado por el Senado. Solamente otras dos naciones - Nicaragua y Siria no son parte en el acuerdo.

Patricia Espinosa nueva jefa de cambio climático de Naciones Unidas, responde a Trump asegura que es poco factible la posibilidad de renegociar el Acuerdo de París. “se trata de un proceso de tal complejidad y en la que intervienen tantos actores que me parece difícil que un país solo pueda tomar una decisión de esa naturaleza. El Acuerdo de París goza no solamente de un gran reconocimiento de los gobiernos, sino también de la sociedad civil, de empresarios y de científicos”, acota la diplomática mexicana.



Por su parte, Christiana Figueres, exjefa de la ONU sobre cambio climático advierte que a la economía de EEUU no le convendría salirse del Acuerdo de París, pues eso "condenaría a Estados Unidos a permanecer en el siglo XXI con las tecnologías del siglo XX".

Mientras tanto, según reporta de The New York Times , otro frente de debate ambiental ha surgido en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) donde se han despedido al menos a cinco miembros de una importante junta de revisión científica.