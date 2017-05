Nuevo centro en la Patagonia buscará mejor ciencia y respuestas para salvar a la Antártida

Por Paula Leighton/ Scidev.net*

En un terreno de 15,000 metros cuadrados en la austral ciudad de Punta Arenas ―a 990 kilómetros de la Antártica― funcionará dentro de cinco años el Centro Antártico Internacional (CAI), un proyecto que apuesta a convertir a Chile en el epicentro de la investigación mundial en ciencia polar y que buscará alternativas para salvarla del cambio climático.

Las instalaciones se ubicarán a orillas del Estrecho de Magallanes y deberán ser sostenibles y con mínimo impacto ambiental.

La infraestructura contempla 3,000 metros cuadrados de laboratorios y talleres. “Habrá laboratorios en cuatro áreas: Biotecnología, Glaciología, Ecología-Biología y Paleontología-Paleoclima, que contarán con equipamiento de última generación, para que 250 a 300 investigadores del Programa Antártico Nacional tengan ahí un espacio para desarrollar sus proyectos y los de cooperación internacional con científicos de los 21 países que hoy usan Punta Arenas como puerta de entrada para acceder a la Antártica”, detalla Vega.



En una superficie de 1,000 metros cuadrados al aire libre se recreará un bosque antártico de hace 70 millones de años, con árboles de la familia de los Nothofagus, como ñirres, coigües y lengas y donde habrá paleoreconstrucciones de la fauna terrestre y marina que habitó la Antártica y Patagonia.

"Será una plataforma espectacular y un espacio de interacción sumamente necesario para la cooperación científica”, asegura Nicole Trefault, Centro de Genómica y Bioinformática, Universidad Mayor. Ella hace estudios en la Antártica desde 2008.

El CAI será “un área de encuentro ciudadano y valoración de la ciencia”. Para eso contempla un “área interactiva o de divulgación”, donde el conocimiento generado en la Antártica se plasmará en talleres, muestras interactivas permanentes, temporales e itinerantes y eventos abiertos al público (conferencias, debates, cursos, seminarios, presentaciones), añade Vega.



publicidad

También se contemplan acuarios para exhibir la fauna y flora acuática antártica y subantártica y una sala climatizada para que el público experimente la sensación de trabajar en la Antártica.

El 4 de mayo concluyó la convocatoria internacional para la inscripción de empresas de ingeniería y arquitectura interesadas en construir el centro, etapa que cuenta con un presupuesto de $1,8 millón. Los inscritos tienen hasta el 13 julio para presentar un anteproyecto de arquitectura, entre los que se seleccionará al ganador que desarrollará el proyecto completo de diseño y construcción.

“Recibimos un buen número de inscripciones, tanto de Chile como del extranjero. Si bien no todos llegarán a presentar anteproyectos, estimamos que se reunirá un número adecuado para hacer la selección", explica Edgardo Vega, subdirector del Instituto Antártico Chileno (INACh).

Impulsado por el Inach y la Universidad de Magallanes, el proyecto tiene un financiamiento total de US$49 millones del Plan Especial de Desarrollo para Zonas Extremas (PEDZE), creado por el actual gobierno.



*Scidev.net es una red internacional de comunicadores que publican noticias sobre ciencia y tecnología para el desarrollo global.

SciDev.Net: News, views and information about science, technology and development