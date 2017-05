NOAA predice una temporada ciclónica muy activa con hasta 9 huracanes

Debido a las altas temperaturas del agua registradas en el Atlántico, este año se prevé la formación de entre 11 y 17 tormentas tropicales, entre estas entre 5 y 9 podrían llegar a la categoría de huracanes.

De esos huracanes, hasta 4 podrían alcanzar una categoría de huracán mayor, lo que significa un mayor riesgo para las comunidades de la costa Este de EEUU, para América Latina y para el Caribe.

Ese es la última previsión de la Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de EE.UU. (NOAA) para la temporada que se inicia en junio próximo y que mantiene en vilo a miles por al menos 6 meses ( concluye el 30 de noviembre).

Las tormentas son torbellinos de agua que viajan con vientos de alta velocidad y arrasan con todo lo que encuentran a su paso hasta que se debilitan y mueren. Las grandes tormentas se forman y alimentan de aire cálido y húmedo, por eso es que solo se originan sobre océanos de agua templada y cerca del Ecuador.



Cuando adquieren mucha energía y la velocidad del viento del mismo es muy alta, se considera una tormenta de gran categoría o huracán. Según la llamada escala Saffir-Simpson hay huracanes categoría 1, que es la menos intensa (vientos de 119 a 153 km/h), huracanes de categoría 3 y 4 que son considerados como severos y la categoría 5 es la más intensa (vientos mayores que 250 km/h).

Según la previsión de los especialistas, existe un 45% de posibilidades de que la temporada 2017 sea más activa de lo normal, es decir, una temporada muy similar a la experimentada en el 2016 con 15 tormentas, 7 de las cuales se convirtieron en huracanes (Alex, Earl, Gastón, Hermine, Matthew, Nicole y Otto) y 4 de ellos lo fueron de categoría mayor.



La del año anterior fue una temporada de huracanes más intensa de lo normal y será recordada por el devastador ciclón Matthew de categoría 5, el más potente en casi una década, que dejó 585 víctimas mortales a su paso por el extremo oriental de Cuba, Bahamas, el oeste de República Dominicana, el norte de Colombia y el sudeste de Estados Unidos.

Se considera una temporada normal de huracanes aquella en la que se forma una media de 12 tormentas tropicales, de las que 6 se convierten en huracanes y 3 de ellos alcanzan categorías superiores. Pero para el 2017 hay solo un 35% de posibilidades de que la temporada ciclónica en el Atlántico esté en el rango promedio y solo un 20% de que esté por debajo de lo normal.

El número de tormentas previstas para esta temporada en el Atlántico incluye a Arlene, la primera tormenta tropical de 2017, que se formó en abril pasado en mitad del Atlántico.

Estos son otros de los nombres previstos:

Arlene kicks off the list of names for Atlantic #hurricaneseason. Details of how and why WMO names cyclones at https://t.co/MyHB7tFcDL pic.twitter.com/R0tSer7INT

— WMO | OMM (@WMO) May 25, 2017