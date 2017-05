Los recortes ambientales propuestos por Trump agravarán el racismo ambiental en EEUU

Por Deborah Morrison y Nicole Smith Dahmen

Recientes titulares anuncian un sustancial debilitamiento de las políticas y los procesos dentro de La Agencia de Protección Ambiental de EEUU (EPA, por sus siglas en inglés).

El presupuesto recién propuesto por Trump exige recortar el presupuesto de EPA en un estimado del 31%. El personal sería reducido en un 25% y 50 programas podrían ver recortes, algunos diseñados para reducir los riesgos en la salud por la pintura de plomo.

Con toda probabilidad, las primeras comunidades en sentir los efectos por el debilitamiento de esas normas de la EPA son aquellas que constantemente pagan el precio más alto cuando las políticas pierden el enfoque en la gente.

Serán las personas autóctonas, las poblaciones que viven en la pobreza y las comunidades en riesgo –normalmente pobladas por gente de color– quienes normalmente son los primeros en sentir de manera completa estos bruscos recortes y los efectos en la salud pública.

En cuanto los eruditos estudian el marco del clima y el envío de mensajes ambientales a diferentes audiencias, esperamos cambios dramáticos en el campo de la comunicación mientras las modificaciones hechas por EPA surten efecto. En un artículo reciente, exploramos cómo los mensajes sobre el ambiente y el clima son frecuentemente hechos por y para una audiencia predominantemente blanca.



Los recortes planeados en los programas de EPA agravarían más este existente racismo ambiental ya que cortaría un canal de comunicación fundamental entre el gobierno federal y las comunidades en desventaja.

Desde principios de los 1990s, Mustafa Ali y su personal en la Oficina de Justicia Ambiental trabajaron en superar el racismo ambiental, volviendo la oficina en un punto de contacto con las organizaciones de base por todo el país y en un núcleo de activismo e información. La misión de la oficina es integrar la justicia ambiental en los programas y políticas de la agencia. Convirtiéndose en una red de información y de prácticas de comunicación, ha llegado a ser un catalizador para la justicia ambiental en las últimas dos décadas.



Pero el presupuesto sugerido acaba con los fondos y el personal de la Oficina de Justicia Ambiental. En una carta fuertemente redactada y dirigida al nuevo director de EPA, Scott Pruitt, Ali renunció a inicios de marzo, escribiendo:

“Las próximas decisiones que tomes tendrán un impacto significativo en la salud pública y en el medioambiente de nuestro país. Esas decisiones pueden verse como una luz de esperanza y como un poderoso modelo a seguir en el resto del mundo sobre nuestras prioridades y valores. Estas decisiones serán magnificadas diez veces en nuestras comunidades más vulnerables y resaltarán el valor que le ponemos a la vida de las personas en aquellas comunidades que frecuentemente son muy ignoradas y olvidadas”.

I’m dedicated to working w/stakeholders - industry, farmers, ranchers, business owners – on traditional values of environmental stewardship.

