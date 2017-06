Los osos pardos del Yellowstone están a punto de perder su protección como especies en peligro de extinción

El secretario de los Estados Unidos del Interior, Ryan Zinke, anunció este jueves que "la población de osos grizzly del parque Yellowstone se ha recuperado" y que por tanto, "las protecciones federales pueden ser removidas y la administración general sobre ellos puede ser devuelta a los estados y tribus de Montana, Idaho y Wyoming donde se ubica esta área protegida.

La controvertida medida eliminaría la normativa que desde hace 42 años protegía a las poblaciones de osos pardos contra la caza dentro del Parque Nacional Yellowstone y también en sus alrededores.

Según Zinke, esta decisión significa que una vez en vigencia, los estados donde se ubica el área de conservación tendrán la potestad de mantener el veto o de autorizar cacerías limitadas de osos grizzly fuera de los límites del parque, no dentro. Además, esta potestad viene con un requisito y es que las autoridades de Montana, Idaho y Wyoming deben garantizar que la población total de osos no baje de los 600 individuos.



El oso grizzly (Ursus arctos horribilis) es una de las subespecies del oso pardo (Ursus arctos). Es el tercer omnívoro más grande de Norteamérica después del oso polar y el oso kodiak. Puede alcanzar hasta 550 kg de peso y medir hasta 2,4 metros cuando está erguido sobre sus patas traseras. Se diferencian principalmente de las demás especies de osos por el tamaño de sus garras, que es significativamente mayor y porque posee una porción de pelo con puntas plateadas en la espalda, característica que le da nombre al animal (grizzly, que significa entrecano).

En Norteamérica -y en todos los estados continentales de los Estados Unidos, excepto en Alaska- hubo alguna vez cerca de 50,000 osos pardos, pero debido a la caza y la captura generalizada, su población se desplomó a partir de la década de 1850. Hoy los osos ahora ocupan sólo el 2%



publicidad



de su territorio original.

Estos osos han sido protegidos bajo la Ley de Especies en Peligro desde 1975, cuando quedaban solo unos 135 osos por el parque Yellowstone y sus alrededores. Actualmente se calcula que existen unos 700 en este parque. Estos datos han llevado a las autoridades del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos a concluir que la población se ha recuperado. "Este logro es uno de los grandes éxitos de conservación de Estados Unidos", enfatizó el secretario Zinke.

En contexto

No es la primera vez que se habla de sacar a estos osos del Yellowstone de la lista de especies en peligro. En 2007, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre lo intentó, pero los tribunales federales le pidieron reconsiderar la decisión tras conocerse un su análisis que aseguraba que la fuente primaria de la alimentación de esos animales, el pino de corteza blanca, había sido muy diezmada y eso significaba aún un riesgo para la salud de las poblaciones de osos.

Para oponerse, 125 tribus firmaron en ese momento un manifiesto que se opone a la caza deportiva de osos pardos, a quienes los nativos americanos consideran un animal sagrado.

Las autoridades de la actual administración aseguran que los osos dentro de los límites del parque nacional siguen siendo responsabilidad federal y no serán cazados, a menos que salgan de Yellowstone. Los ambientalistas se burlan de esta excepción, pues los osos no conocen de límites y no son árboles plantados en un área.



publicidad

Ante la resistencia percibida, las autoridades se han apresudado a asegura que la nueva medida no afectará a la otra población importante de los osos grizzlies en los otros 48 estados donde reside. Sin embargo, los defensores del Parque Nacional Glacier de Montana, donde aproximadamente hay 1,000 de esos mismos osos, temen que esta población podría también ser retirada de la lista pronto.

"La regla para remover el oso de Yellowstone de la lista en peligro de extinción será publicada en el registro federal en algún momento en el futuro cercano y surtirá efecto 30 días después de eso", asegura el comunicado oficial de prensa del Departamento del Interior.