Las cabras trepadoras de Marruecos dispersan las semillas de los árboles escupiendo

Cuando de dispersión de semillas de parte de rumiantes como las cabras se trata, los expertos siempre habían asumido que ésta sucedía por un único mecanismo: por deposición de sus heces tras su digestión.

Sin embargo, científicos españoles ahora descubrieron un método alternativo bastante inesperado y llamativo a la vista.

Se trata de cabras de Marruecos capaces de subirse hasta la copa de los espinosos arganes ( Argania spinosa) -de donde se hace el aceite de argán tan popular para la elaboración de productos de belleza-. Estos rumiantes trepan hasta unos diez metros de altura, para comer las hojas y frutos del árbol, que tienen una piel gruesa y espesa.

Como si esto no fuera suficientemente sorprendente, lo que hacen después, es también muy curioso y beneficioso para ellos y los ecosistemas.

Una vez que ingieren los frutos del árbol, no los defecan, como uno se podría esperar, sino que los escupen desde las alturas y de esta forma es como dispersan las semillas, reveló el estudio, publicado en Frontiers Ecology and the Environment,

Los investigadores detectaron, además, que este comportamiento es mucho más común de lo pensado. De hecho, durante el otoño, las cabras pueden pasar hasta tres cuartos de su tiempo allí subidas.

Considerando que en los últimos 100 años, la superficie de los bosques de argán ( Argania spinosa) se han reducido hasta un 50% debido a la explotación de su madera y de sus frutos, el trabajo de estas cabras podría hacer la diferencia entre su extinción o recuperación.



Por qué es raro

La forma tradicional de dispersión de semilla de los rumiantes es que ellos, tras digerir un fruto, defecan la semilla.

Como su nombre lo indica, los rumiantes se caracterizan por masticar y digerir repetidamente sus alimentos. Pasándolo por el rumen, uno de sus múltiples estómagos, y regurgitando el alimento para continuar ‘trabajándolo’ y así sacarle mayor valor nutritivo a alimentos difíciles de digerir por completo en solo una pasada.

Pero, las cabras de Marruecos no lo hacen así. Intentando descifrar el por qué, los investigadores notaron que estas parecería no gustarles las semillas de argán y entonces, al volver a masticar su alimento -como rumiantes que son- éstas terminaban por escupir las semillas de los frutos, a las cuales ya le habían quitado toda la pulpa.

Esta forma de dispersar semillas, sin que pase por el sistema digestivo, es una novedad para la comunidad científica.