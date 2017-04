La tragedia ambiental fue tanta que hasta el Carnaval de Brasil tuvo que denunciarla

Por Luisa Masaranni para Scidev.net *

En 2015, el colapso de una represa en una mina en el estado de Minas Gerais en Brasil causó daños sin precedentes en ese país. Toneladas de barro con metales pesados —un volumen que originalmente se estimó en unas 25,000 piscinas olímpicas— se extendieron por más de 800 kilómetros y alcanzaron el Río Dulce (en portugués, Río Doce), uno de los más importantes de Brasil.

Con efectos negativos irreversibles sobre la salud humana y el ambiente, el desastre que marcó la historia del país, fue revivido este año en uno de los espacios más importantes en la cultura popular brasileña: el carnaval de Río de Janeiro.

La escuela de samba Portela, ganadora del carnaval de Río de Janeiro este 2017, eligió los ríos como tema del desfile, pues para ellos, "por aquí pasan muchas historias y mantienen los secretos de las aguas que dieron origen al mundo".

En uno de los carros alegóricos, “un río que era dulce”, la escuela de samba abandoró las tonalidades coloridas típicas del carnaval y utilizó en su lugar marrón para recordar la tragedia en Minas Gerais. Además, en la carroza un inmenso pescador, todo en el color barro, representó el lamento de todo lo que se perdió.



“Es imposible hablar de los ríos sin pensar en la violencia que fue el desastre en el Río Doce”, dijo Isabel Azevedo, divulgadora de la Casa de la Ciencia, centro interactivo de ciencia de la Universidad Federal de Río de Janeiro y una de las autoras del tema del desfile.

El video se puede observar en este sitio web https://www.facebook.com/MAB.Brasil/videos/1284680604956677/

Otra escuela de samba llamada Imperatriz Leopoldinense, presentó como tema de la trama de samba “Xingu, grito que viene de la selva”, para hablar de la contribución de los pueblos indígenas del Xingú (que habitan en la primera reserva indígena creada en Brasil, en 1961, en el estado de Mato Grosso) a la cultura brasileña y transmitir un mensaje de conservación y respeto por la naturaleza y la biodiversidad.



El Premio Nobel Roald Hoffmann, profesor de la Universidad de Cornell (EE.UU.) y entusiasta de la iniciativa de llevar la ciencia al carnaval, comentó: “El ambiente, la tierra que nos rodea y la forma como ella nos afecta y en que interactuamos, es una preocupación esencial para nosotros y una delicia. Y la ciencia también lo es. Es natural que seamos curiosos sobre el mundo que nos rodea. ¡Lo divertido es saber! Tiene mucho sentido que el carnaval, que celebra la vida en todos sus aspectos, también mire la ciencia y el medio ambiente”.

El Movimiento de los Afectados por las Represas (MAB, en portugués) —una agrupación de Brasil que nuclea a las poblaciones amenazadas o afectadas por represas— en una nota publicada en su sitio, felicitó a las dos escuelas de sambas: “Lo que mostraron en [la avenida] Sapucai fortalece las denuncias que hacemos sistemáticamente de las violaciones de los derechos humanos y la destrucción ambiental causada por las empresas irresponsables, que solo buscan beneficiarse donde construyen estas obras”.

“Muchos piensan que el carnaval es solo una fiesta, pero es también una oportunidad de presentar una mirada crítica a temas que nos preocupan en una manifestación popular de dimensión mundial, visto que el carnaval de Río es visto por aproximadamente 200 países”, dijo Azevedo. De hecho, el carnaval brasileño ha sido también, desde hace más de un siglo, un espacio para manifestar críticas sociales y políticas, a través de músicas, fantasías y desfiles.



Artículo publicado originalmente aquí.



*Scidev.net es una red internacional de comunicadores que publican noticias sobre ciencia y tecnología para el desarrollo global.

