La razón por la que los lagartos pueden proteger los cafetales del mundo

Por Lucía Melesio/ Scidev.net

Los lagartos del género Anolis son capaces de proteger a los cafetales de su enemigo más nefasto: la broca del café, revela un nuevo estudio hecho en zonas cafetaleras de México y Puerto Rico.

Según el análisis, los reptiles, muy abundantes en el Caribe, en América Central y Sudamérica, son capaces de consumir grandes cantidades de los gorgojos que produce la broca del café y así, ayudan a combatir este mal de forma efectiva y natural.

Recordemos que la broca del café es una plaga de insectos que atacan los frutos de los cafetos para alimentarse de las semillas. El control de esta plaga es difícil porque el gorgojo se protege de los insecticidas al alojarse adentro de los frutos, además de que puede permanecer en el interior del grano en un estado fisiológico de inactividad por mucho tiempo después de la cosecha.

La broca aqueja al cultivo en casi todas las regiones productoras de café del mundo. Solo en México y Jamaica esta es responsable de entre 30% y 80% de pérdidas de la producción.

Pero, según el reporte publicado en Ecology and Evolution lagartos colocados en espacios cerrados con plantas de café infestadas con el gorgojo, pueden reducir la plaga entre un 49% y un 83% en México y Puerto Rico, respectivamente.



Sin embargo, al estudiar la distribución de estos lagartos en regiones de Puerto Rico (Orcovis y Adjuntas) y México (Soconusco), comprobaron que mientras más intensiva es la agricultura menor es la cantidad de lagartos, por lo que para mantener la protección que brindan es necesario un manejo sustentable de las tierras, señalan en el estudio.

“Los sistemas de producción pequeños, diversificados y sustentables son la solución a los grandes problemas de la agricultura moderna”, dijo Ivan Monagan, autor principal del estudio, e investigador del departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Michigan, EE.UU.

“Estos animalitos ofrecen servicios ambientales gratis. Lo único que tenemos que hacer es protegerlos”, comentó Juan Francisco Barrera, ecólogo del Colegio de la Frontera Sur de México y experto en el control de la broca del café.



Pero advirtió que un enfoque de preservación ambiental para el control de plagas no resulta una solución intuitiva para los productores. “Lo primero que pregunta un productor cuando aparece la plaga es: ‘¿qué le echo?’, por lo que es importante trabajar con ellos para comunicar los beneficios de un enfoque holístico que incluya el manejo sustentable de su agro-ecosistema”, recomendó.

Este texto fue publicado en Scidev.net

*Scidev.net es una red internacional de comunicadores que publican noticias sobre ciencia y tecnología para el desarrollo global.

