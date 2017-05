La razon por la que crianza de salmones es una grave amenaza para los ríos de Chile

Por Maria Elena Hurtado/ Scidev.net*

Muchas especies de los ríos chilenos contaminados por la cría de salmones podrían desaparecer por falta de oxígeno y alimento, advierte un nuevo estudio chileno.

Chile aporta alrededor del 25% de la producción mundial de salmón y es el segundo productor mundial. Sus ingresos por este rubro fueron US$457 millones en 2016.

Investigadores alemanes y chilenos compararon la composición de las sustancias orgánicas disueltas en muestras de agua sacadas de jaulas de salmones y de ríos donde cuatro salmoneras de la Araucanía chilena vierten aguas contaminadas con alimentos, sustancias fecales y otros residuos. Los análisis de esas muestras revelaron cambios perjudiciales para el ecosistema de los ríos. Por ejemplo, había disminuido el número de algas y habían aumentado las bacterias.

A menos algas, menos alimento para organismos que después comen los peces; a más bacterias que consumen oxígeno, mayor peligro para muchas especies adaptadas a vivir en aguas limpias si la cantidad de oxígeno en el agua baja demasiado.

Los efluentes de las salmoneras también degradaron las colonias microbianas adheridas al lecho de los ríos, importantes porque impulsan ciclos biogeoquímicos y procesos fundamentales de los ecosistemas ribereños. Estos datos, sugieren los investigadores, podrían usarse para fijar un límite a las emisiones y para diseñar modos de purificar las aguas.



Norbert Kamjunke, del Centro de Investigación Medioambiental Helmholtz de Alemania, e investigador principal del estudio publicado en Scientific Reports asegura que es necesario establecer cantidades máximas de emisiones a los ríos de sustancias orgánicas disueltas, así como usar filtros y otros para tratar las aguas servidas.

También recomienda no instalar más acuaculturas en ríos chilenos. Por la moratoria a nuevas salmoniculturas en lagos, que rige hasta 2020, algunos empresarios están pensando trasladar las granjas de salmones medianos de lagos a ríos, lo que aumentaría la contaminación de éstos.

Finalmente, Kamjunke propone estudiar el efecto de contaminantes específicos en ecosistemas de ríos, cuánto duran en degradarse y a qué distancia de la granja lo hacen.

El investigador reconoce que aunque el deterioro de la calidad del agua varió entre las salmoniculturas, “nuestras conclusiones debería ser válidas para todas”.

Francisco Encina, investigador de la Universidad Católica de Temuco, Chile, opina: “Este estudio es un aporte porque la información sobre la materia orgánica disuelta en pisciculturas de ríos que nacen en la Cordillera de los Andes en Chile es escasa. Es necesario estudiar más los procesos que regulan las variaciones de abundancia y diversidad bacteriana asociada a las descargas, que c ambia según la cobertura vegetal, tipo de suelo, caudal, etc., y la capacidad de limpiarse del río”.



Este texto fue publicado en Scidev.net

*Scidev.net es una red internacional de comunicadores que publican noticias sobre ciencia y tecnología para el desarrollo global.

SciDev.Net: News, views and information about science, technology and development



