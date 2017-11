Jane Goodall: un retrato nunca antes visto lleva al cine la urgencia de la compasión por los animales

Tal como lo indica su nombre, el bosque impenetrable Bwindi es tan denso que, visto desde arriba, no se observan espacios entre los árboles. Así es el hábitat perfecto para estos gorilas. Este es un ejemplo de cómo se veían estos bosques antes de la tala. Aunque no está claro por qué los pocos individuos de esta especie que llegaron a estar en cautiverio no han sobrevivido, se cree que sus condiciones ambientales y alimentos tan especializados pueden ser la causa del fracaso de mantenerlos vivos fuera sus montañas. Foto: Renata Collado | Univision

