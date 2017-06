Hawaii es el primer estado de EEUU en convertir en ley el Acuerdo de París contra el cambio climático

Una semana después de que el presidente Donald Trump retirara a EEUU del Acuerdo de París, Hawaii es el primer estado que convierte en ley este pacto internacional contra el cambio climático.

Desafiando al presidente del país, David Ige, gobernador de Hawaii, firmó esta semana dos leyes que le permitirán a este estado articular sus propias estrategias para reducir los gases de efecto invernadero a nivel estatal.



"La Legislatura del Estado de Hawaii entiende la importancia de tomar medidas para asegurar que seguimos cuidando la isla Tierra que queremos heredarle a nuestros hijos (...) Hawaiii está comprometido con el medio ambiente y encontraremos la manera de trabajar con otros estados para luchar contra el cambio climático”, expresó Ige, orgulloso.

¿Cómo lo hicieron? En un comunicado oficial de prensa, el senador estatal J. Kalani English detalló que lo que se hizo fue tomar fragmentos íntegros del Acuerdo de París e incluirlos dentro de dos leyes que posteriormente fueron evaluadas y aprobadas por las autoridades respectivas. De forma que, a pesar de la retirada del gobierno federal estadounidense, “Hawaii tiene ahora el fundamento legal para continuar las estrategias de adaptación y mitigación del tratado multilateral”.



Por un lado, la Ley SB 559 (Act 032) busca mostrar el compromiso de Hawaii con la meta global de mantener la temperatura mundial por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. Para ello, el estado amplía las estrategias y mecanismos actuales de Hawaii para lograr una reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la deforestación, la degradación forestal y la reducción de los humedales.

Además, define como prioridades el desarrollo y transferencia de tecnología con el fin de mejorar la resiliencia ante el cambio climático.

Por su parte, la Ley HB 1578 (Act 033) propone crear una comisión de trabajo especial encargada de identificar prácticas agrícolas y acuícolas que puedan mejorar la salud de los suelos de Hawaii a la vez que se promueve la captura y almacenamiento a largo plazo del dióxido de carbono atmosférico para mitigar el cambio climático. Con el fin de alentar estas prácticas, ofrece una serie de subsidios y pagos por servicios ambientales para los agriculturos o acuicultores que realicen esas tareas, así como para los científicos que se involucren en investigar estas alternativas.



Con esa legislación aprobada, Hawaii -comprometida a funcionar con el 100% de energías renovables en 2045- se convirtió en el primer estado de EEUU en crear y aprobar una normativa que honra el Acuerdo de París, asegura el propio gobernador.

Durante el anuncio, el alcalde de Honolulu, Kirk Caldwell y representantes de otros alcaldes del estado también firmaron un manifiesto en el que declararon que continúan apoyando el Acuerdo de París.

La acción de Hawaii se suma a una serie de decisiones y acciones desafiantes que han tomado organizaciones y gobernadores para externarle a Naciones Unidas y al mundo, que la negativa de Trump contra el Acuerdo de París contra el cambio climático no los representa.

Aloha Tower will shine green throughout the week to show Hawaii's support for the #ParisAgreement https://t.co/see4uoHFR9 pic.twitter.com/6UIBPRx80C

— Hawaii DOT (@DOTHawaii) June 8, 2017