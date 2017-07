Estas son las imágenes del primer 'tigre pálido' fotografiado en libertad

Un fotógrafo consiguió inmortalizar a un 'tigre pálido' en una zona boscosa del sur de la India por casualidad. Las imágenes tomadas por Nilanjan Ray son las primeras que muestran un felino de esta clase en libertad.

"Es el tigre más pálido que he visto nunca o del que haya escuchado hablar", reconoció Belinda Wright, fundadora de la Wildlife Protection Society de India al diario The Guardian.



I recently encountered a very rare and pale #tiger in #Nilgiri Biosphere Reserve. A sub-adult with colour morphism. pic.twitter.com/3Jks7OAkGx — Nilanjan Ray (@nilanjanray) July 6, 2017

Hasta ahora se han encontrado tigres blancos o albinos, pero los pálidos conservan cierto color naranja característico de estos animales. Se cree que los pálidos sufren una mutación genética que les hace tener dicha coloración.

Wright, quien lleva décadas investigando a los tigres, afirmó que hasta ahora solo había visto uno que pudiera considerarse pálido. Fue en Rajastahn, en los años ochenta, "pero no era ni de lejos tan pálido como este", especificó.



Thanks @Independent @Jessica_E_Brown for covering this unique #paletiger. May he lead a long life in the wild. https://t.co/p2X5SjvAfL — Nilanjan Ray (@nilanjanray) July 8, 2017

El fotógrafo explicó que se encontraba manejando por un parque nacional cuando se encontró un tigre de coloración normal a tan solo 200 pies de donde él estaba. Sin embargo, el felino huyó al verlo. Pero cuando estaban manejando "vimos un tigre como blanco sentado en la colina, medio escondido por la maleza y mirándonos".



"Parecía curioso y bello, más que asustado o agresivo", confesó Ray. Este no fue el único encuentro. "Después nos encontramos otro, de color naranja normal, mucho más cerca (...) Podrían ser hermanos o madre y cría", añadió.

Según le dijo al diario The Guardian, los expertos creen que aún no es un ejemplar adulto, aunque no pudieron determinar si se trata de un macho o una hembra.



