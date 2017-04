En el Día Mundial de la Tierra, miles marchan para exigirle a Trump que la ciencia no sea "silenciada"

Centíficos de EEUU y el mundo se sienten frustrados y preocupados con los movimientos y las decisiones de la nueva administración Trump que impactan el quehacer científico. Por eso, este sábado miles de ellos salieron a la calle con insignias para participar en la Marcha por la Ciencia o March for Science .

Aunque coincide con el Día Mundial de la Tierra, el objetivo de esta marcha no es solo defender el ambiente. Más bien, se trata de defender la ciencia y la importancia de invertir en el quehacer científico como un pilar fundamental para la libertad y el desarrollo económico y social de un país.



Desde cuando celebramos el Día de la Tierra /Univision 0 Compartir

La marcha en Washington DC se inició en el monumento a Washington, frente a la parte sur de la Casa Blanca, para recorrer la explanada verde del National Mall y concluir en las calles aledañas al Congreso. Está previsto que intervengan al menos tres científicos reconocidos: la bióloga hispana Lydia Villa-Komaroff, que cambió el modo en el que se produce la insulina, la pediatra Mona Hanna-Attisha y el científico y comediante Bill Nye. También hay convocadas marchas en otras 550 ciudades del mundo, como Bogotá, Ciudad de México, Hong Kong, Ciudad del Cabo, Madrid, Berlín y Copenhague.

"La ciencia es algo para jugar. No se puede, yo no creo en la ley de la relatividad (E = mc2) -refiriéndose a la teoría corroborada por el físico Albert Einstein-. No tienes esa opción. La relatividad es verdad, creas o no en ella. Cuanto antes se comprenda esto, más rápido podremos seguir las conversaciones políticas sobre cómo resolver los problemas que enfrentamos", aseguró esta semana en un video el célebre astrofísico Neil deGrasse Tyson , anfitrión de la secuela del programa de televisión Cosmos: Un viaje personal, escrita y presentada originalmente por Carl Sagan , quien revolucionó con sus programas la manera de acercar la ciencia al público.



Según el también divulgador científico estadounidense , "la gente ha perdido la capacidad de juzgar lo que es verdad y lo que no es, lo que es confiable, lo que no es confiable. Ese no es el país (EEUU) en el que recuerdo haber crecido. No recuerdo ningún otro momento en que la gente estuviera negando lo que era la ciencia", continúa llamando a la reflexión y a la participación en el apoyo a la ciencia, a quien califica de responsable de que EEUU haya logrado convertirse en una potencia mundial.

La March for Science busca reflexionar sobre el valor democrático de la ciencia y por ende, la urgencia de que las políticas y reglamentos estatales de EEUU y el mundo estén fundamentados en la investigación y la evidencia científica y no en la política partidaria o ideologías personales, explica la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS) .



publicidad

Gran movimiento global

"La Marcha por la Ciencia es el primer paso de un movimiento global para defender el papel vital que juega la ciencia en nuestra salud, seguridad, economías y gobiernos. Es hora de hacer una diferencia. La ciencia no debe servir a intereses especiales ni ser rechazada en base a convicciones personales o políticas", animan los organizadores del movimiento en su sitio web oficial March for Science .

Según explican los principios centrales de la Marcha de la Ciencia son:

Destacar la vocación de servicio público que tiene la ciencia.

Recalcar que la ciencia debe hacerse de forma abierta y honesta y estar al alcance de un público inclusivo.

Reflexionar sobre la necesidad de que los gobiernos y empresas de inviertan en educación científica de vanguardia.

Promover la urgencia mayor diversidad e inclusión social y de género en las ciencias, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas (STEM)

Evidenciar la importancia de que investigación científica y de sus aplicaciones tenga un financiamiento saludable y constante.

Este movimiento también aclara que es una manifestación diversa y no partidista que defiende también que ni las agencias y políticas gubernamentales deben restringir a los científicos, su investigación o su capacidad para comunicar sus resultados al público pues sus hallazgos no deben ser censurados, ignorados o eliminados, sino que deben utilizarse para diseñar políticas efectivas para mantener a la población sana y segura.



publicidad

Comunicación entre científicos y contribuyentes

Precisamente por ello, la marcha científica en Washington se inicia con una feria a modo de exposición en el Mall abierta al público en la que, con altavoces y en tiendas a lo largo del emblemático parque central de Washington, los científicos podrán compartir los resultados de sus investigaciones con el público que paga por ellas con sus impuestos. Los organizadores dicen que más de 45,000 personas se han inscrito en línea para trabajar como voluntarios en esta iniciativa. El movimiento tiene su propio perfil en Facebook y en Twitter .



"Nos inspiraron (o más bien, enfurecieron) por los actuales ataques a la ciencia hechos por la nueva administración. Reducir el financiamiento y restringir a los científicos de comunicar sus conclusiones (de la investigación financiada con impuestos) al público es absurdo y no se puede permitir que se mantenga como política", dijo la escritora científica e investigadora de salud pública Caroline Weinberg a The Washington Post .

Según Weinberg, algunos de los acontecimientos más recientes a los que se oponen los científicos, son la orden ejecutiva de revertir la mitigación del cambio climático, el aceptar que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) permita el uso de los llamados clorpirifos, insecticida para controlar plagas de insectos que se ha demostrado no es seguro para la salud humana y perjudicar el desarrollo cognitivo en niños, y que se haya revocado la normativa para la protección de corrientes de agua que impedía que los contaminantes de la explotación minera entren a las vías fluviales.



En video: Científicos en España crean piel humana con bioimpresora 3D /Univision 0 Compartir

“Cada minuto que alguien está negando una verdad científica retrasa la solución política que debería haber sido establecida desde años atrás. Reconozcamos lo que es la ciencia y permitámosle ser y hacer lo que puede y debe ser al servicio de la civilización. Está en nuestras manos”, concluye Tyson.

El presupuesto presentado por Trump en marzo aumenta el gasto militar a cambio de recortes muy significativos en agencias científicas como la NASA y la Agencia de Protección Medioambiental (EPA), encargada de estudiar el cambio climático.

El Congreso tiene la última palabra en la aprobación y modificación del presupuesto, por lo que los científicos esperan que las marchas sirvan para poner a los legisladores de su lado.