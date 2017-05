"Ellen es un ejemplo a seguir”, dicen colegas astronautas de la hispana homenajeada por la NASA

La primera mujer hispana en ganarse un lugar de privilegio en el Salón de la Fama de la agencia espacial estadounidense NASA se llama Ellen Ochoa y actualmente dirige el Centro Espacial Johnson, en Houston, Texas.

El Salón de la Fama de los Astronautas fue creado en la década de 1990 y reúne a viajeros espaciales del calibre de Alan Shepard, el primer norteamericano en el espacio; John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra y Neil Armstrong, el primer ser humano en poner un pie en la Luna. Este se ubica en el Centro Espacial Kennedy y se encuentra en Titusville, Florida.



El Salón de la Fama fue creado en la década de 1990. Se ubica en Florida. NASA.gov

“Este es un gran reconocimiento y muy bien merecido para una mujer hispana que ha roto muchas barreras a lo largo de su vida y se ha destacado en el campo espacial. Ellen es un ejemplo para todas aquellas que, desde muy temprana edad, buscan lograr sus sueños mediante la perseverancia, el estudio y el trabajo. Para todos nosotros los hispanos, Ellen es un ejemplo a seguir”, celebró Franklin Chang Diaz, astronauta costarricense que estuvo en el espacio 66 días 18 horas y 16 minutos.

Nacido en San José, Chang-Díaz se graduó del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y cursó un doctorado en física aplicada en plasmas en 1977. En 1986 fue el primer latinoamericano en ir al espacio, un viaje que hizo siete veces. El también tiene un espacio en esta sala que reúne a un centenar de hombres y mujeres que fueron claves en la historia de la carrera espacial de EEUU y el mundo.



publicidad

“Conozco a Ellen Ochoa desde que empezó su carrera en la NASA ya hace muchos años y aunque nunca volamos juntos, he podido observar su ejemplar desempeño como astronauta y más tarde, como administradora. Ellen ha dejado su marca de coraje y excelencia por toda su trayectoria y su carrera define un verdadero estándar de rendimiento profesional para todas las mujeres”, celebró Chang Díaz, quien actualmente desarrolla un motor de plasma para propulsar naves espaciales de forma más barata y eficaz, logrando un viaje a Marte en 39 días –en la actualidad se necesitan entre siete y ocho meses–.

Por su parte, José Hernández, el astronauta nacido en EEUU, pero de raíces mexicanas, también celebró la incorporación de Ochoa al prestigioso salón de astronautas y la inspiración que representa para todos, especialmente porque como mujer hispana superó obstáculos como la discriminación por género y procedencia.

"Ellen Ochoa ha hecho múltiples contribuciones en el área de sistemas ópticos de los cuales es coinventora de tres patentes, además participó en cuatro misiones espaciales que le hacen reunir un aproximado de 1,000 horas de vuelo", recuerda Hernández.

"Es un gran honor para mí el poder externar la felicidad de que me provoca el conocer que mi colega la astronauta Ellen Ochoa será galardonada con entrar al Salón de la Fama, un reconocimiento que pocas personas tienen el honor de recibir y más aun cuando será la la primera mujer latina en ingresar", agrega.



publicidad

Hernández hizo su maestría en ingeniería eléctrica y computación de la Universidad de California, en Santa Barbara. En el 2000 ingresó a trabajar a la agencia espacial NASA y cuatro años más tarde fue aceptado para formar parte de la generación número 19 de astronautas.

No solamente ha viajado al espacio como un especialista de misión en la Estación Espacial Internacional, sino que desde 2005 creó su propia fundación: Reaching for the Stars o Alcanzando las estrellas. Con esta iniciativa, Hernández orienta y estimula a los jóvenes en el centro de California que estén interesados en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y ofrece becas para los estudiantes de preparatoria próximos a graduarse.