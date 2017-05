El búnker helado para preservar semillas de la Tierra en Noruega sufre una inundación por el derretimiento del Ártico

Inaugurado en el año 2008, la llamada 'bóveda del fin del mundo' de Svalbard estaba diseñada supuestamente para soportarlo todo: terremotos, radiación, actividad volcánica y la crecida del nivel del mar. Sin embargo, la seguridad de este búnker helado quedó en entredicho por una inundación causada por el deshielo del Ártico.

Parece una ironía y hasta una broma de mal gusto que la bautizada también como el 'Arca de Noe' contemporánea haya estado en riesgo de perder su tesoro por causa del derretimiento del hielo o permafrost noruego debido al calentamiento global.

Ni los más escépticos del fenómeno previeron semejante escenario en una montaña del círculo ártico, dentro de la isla noruega de Spitsbergen. Nadie se imaginó que el Ártico iba sufrir un año tan caluroso como ya fue el anterior, considerado el más caluroso jamás registrado allí y otras partes del mundo.

Por fortuna ninguna semilla fue dañada y aún se mantienen a -18 ºC dentro de la bóveda, aclararon sus responsables.



El agua derretida volvió solidificarse o congelarse antes de llegar al interior de la bóveda, creando una especie de glaciar en la entrada, el cual no alcanzó a provocar ningún daño. Se calcula que el sitio guarece a casi un millón de paquetes de semillas de todas las procedencias.

A pesar de que en el mundo existen más de 1,000 bancos genéticos que contienen colecciones de semillas, la apuesta en este sitio se pensó porque aún fallando la electricidad, la temperatura del entorno de -18 grados Celsuis permitiría que las semillas estuvieran fuera de peligro.

No obstante, considerando que el alza de las temperaturas no parece ceder en el mediano plazo, el gobierno noruego y los inversores están monitoreando el sitio para pensar en alternativas para protegerlo o, si es del caso, trasladarlo. Y es que según quedó demostrado, no pareciera que ni siquiera esta multimillonaria bóveda de semillas anunciada con bombos y platillos hace menos de una década sea capaz de salvar a la humanidad en caso de que algún desastre global pudiera destruir las cosechas globales de alimentos.



El 'Arca de Noé de las semillas' cuenta con 864,000 muestras de semillas, aunque posee capacidad para albergar unas 4,5 millones de muestras. En sus colecciones, hay material genético de cultivos originarios de India y Oriente Medio así como del norte de África, Europa y América. Por ejemplo, 35.000 muestras, provienen de Benín, India, Pakistán, Líbano, Marruecos, Holanda, Estados Unidos, México, Bosnia y Herzegovina, Belarus y Gran Bretaña. Por ejemplo, países como Costa Rica, a través del banco de germoplasma del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), envía periódicamente a esta bóveda, duplicados de material genético de cultivos como ayote, frijol y chile, entre otras especies a manera de resguardar una copia de seguridad.

La conservación de las semillas en el Banco Mundial de Svalbard es un servicio gratuito para los contribuyentes. Está financiado y gestionado por el ministerio de Agricultura y la Alimentación de Noruega, el Global Crop Diversity Trust y el Banco Genético Nórdico. Además, un Consejo Asesor Internacional se encarga de supervisar el funcionamiento. Por todo ello, Noruega gasta $300,000 anuales.