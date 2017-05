Detractor de energías limpias es candidato de Trump para liderar la oficina que debe promoverlas

Trump lo va a hacer de nuevo. Un asiduo crítico de las energías limpias podría ser el próximo líder del departamento del Estado que se encarga precisamente de las energías renovables.

Parece una ironía. Su nombre es Daniel Simmons, un académico conservador que ha cuestionado agudamente el valor de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promover las fuentes de energía renovable. Por ejemplo, en julio pasado dijo en el Congreso que era " indecoroso que el contribuyente estadounidense haya contribuido miles de millones de dólares” a las instalaciones de la planta de energía de Ivanpah, una planta solar de escala industrial en el desierto de Mojave en California.



Así mismo, en el 2013, Simmons aseguró en un podcast de la organización liberal Heartland Institute que perseguir la energía renovable podría dañar los bolsillos de las personas. "No importa lo que digan los renovables, lo que tienen que admitir es que su tipo de energía, el viento y la solar, es más cara y aumentará el precio de la electricidad. Y en una economía que está luchando, es fundamental que hagamos todo lo posible para mantener los precios bajos".

En su reporte exclusivo Juliet Eilperin y Brady Dennis de The Washington Post aseguran que el presidente Trump nombró a Simmons para supervisar la Oficina de Eficiencia Energética y Energías Renovables (EERE) del Departamento de Energía. Aclaran que aunque el anuncio no se ha hecho públicamente, este diario tuvo acceso al email enviado a los empleados donde así se los comunicaban.



Este posible nombramiento ocurre al mismo tiempo que el nuevo director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) Scott Pruitt asegura que “la guerra contra el carbón ha terminado en Estados Unidos” y que “ahora la EPA puede centrarse en su misión y entregar resultados reales".

.@EPAScottPruitt explains how EPA will be putting America first and ending the war on coal in his @WashTimes op-ed: https://t.co/K2QdJTsVAJ

