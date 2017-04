Arkansas ejecuta a uno de los dos presos en la que sería la primera ejecución doble en EEUU desde hace más de una década

Bennie Demps, ejecutado con inyección letal el 8 de junio de 2000 en Florida. Los técnicos de ejecución tardaron 33 minutos en encontrar venas adecuadas. "Esto fue una carnicería", dijo Demps en su declaración final. "Tenía mucho dolor, me cortaron en la ingle, me cortaron en la pierna, yo estaba sangrando profusamente. Esto no es una ejecución, es un asesinato". Los verdugos no tuvieron problemas para encontrar una vena, pero debido a que el protocolo de Florida requiere un segundo goteo intravenoso alternativo, continuaron infructuosamente trabajando para insertar la segunda aguja. Abandonaron finalmente el esfuerzo después de sus fallas prolongadas. Foto: Muerderopedia | Univision

