Solo 10 segundos le bastaron a este luchador para 'desenmascarar' a un profesor de Tai Chi (y lanzar un debate nacional en China)

Tan solo 10 segundos fueron necesarios para que Xu Xiaodong, un entrenador de Artes Marciales Mixtas (MMA, en inglés) de Pekín, dejara en evidencia los supuestos superpoderes de un maestro de Tai Chi.

Ese lapso escaso de tiempo es el que necesitó para tirar al suelo y vencer en una pelea a Wei Lei, quien ha proclamado durante su carrera en China que la práctica de esta rama del kung fu le ha otorgado un poder supernatural. Según él ha dicho, puede mantener a una paloma en su mano gracias a un campo de campo de fuerza invisible o, incluso, es capaz de destrozar el interior de una sandía sin tocar la corteza.

Así lo 'demostró' en un programa televisivo en 2015. Pero no todo el mundo quedó convencido, como publicó The Economist.

Entre los escépticos estaba precisamente Xu Xiaodong, de 38 años, quien públicamente ha mostrado más su confianza en esa mezcla de lucha occidental y oriental que comenzó a tomar cuerpo en Estados Unidos a principio de los noventa que en los movimientos del Tai Chi. Su incredulidad le llevó a escribir que esta técnica era una "estafa".

El maestro We Lei, de 41 años, tomó el comentario como un insulto y una provocación por lo que, para demostrarle su equivocación, ambos acordaron enfrentarse el 27 de abril en la provincia de Sichuan, en el sureste de China.

El duelo se organizó en un club de lucha en la ciudad de Chengdu, frente a unos 100 espectadores, pero también fue emitido en directo por internet. En todo caso, los que estaban interesados en el final de esta pelea que, a modo de metáfora, enfrentaba la tradición con la novedad, no tuvieron que esperar mucho.



publicidad

El primero en atacar fue el entrenador de MMA, quien se dirigió hacia su contrincante mientras este comenzó a realizar posturas del Tai Chi. Pero poco tardó en encontrarse en el suelo, indefenso y golpeado.

"Ellos (los maestros del Tai Chi) están simplemente lavando el cerebro y tenía que demostrar a la gente que son una estafa", dijo el ganador, citado por The Daily Mail.

Pese al evidente fracaso, Xu defendió su actuación en la prensa china afirmando que "no me dio cuando estaba de pie. Solo me golpeó cuando caí al suelo y no me hizo daño". Además, le echó la culpa a sus zapatillas, afirmando que estaban mojadas.

Modernidad vs tradición

En todo caso, la pelea no supuso solo la humillación para el maestro sino que ha levantado un debate en todo el país en el que hasta Xi Jinping, el presidente chino, ha decidido entrar.

Tras la victoria de Xu Xiaodong, algunos le pidieron que continuara su particular cruzada para desenmascarar a este tipo de maestros. Sin embargo, otros han visto en este desafío un ataque al propio país y sus tradicionales artes marciales.

Guancha.cn, un portal informativo citado por The Economist, sostuvo que los comentarios realizados por Xu en internet durante años contra el Tai Chi suponen una ofensa al Ejército e incluso a Mao Zedong.

Entre esas voces, aparentemente está Jinping, conocido por su pasión por la cultura tradicional china, quien ha declaró que quiere utilizarla en las relaciones internacionales.



publicidad

Las críticas han sido tan numerosas que acabó afirmando: "He perdido mi carrera y todo lo demás".