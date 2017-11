Una de cada cuatro familias hispanas pagará más impuestos con el plan republicano

Si algo saben los republicanos del Congreso y la administración Trump es hacer propuestas que enriquecen al rico a costillas del pobre. Es justamente esto lo que hace el plan republicano de impuestos que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Además de recortar impuestos a los más ricos, la propuesta incrementará los impuestos para millones de familias de clase media y trabajadora, dejará a millones sin seguro médico y afectará a millones de estudiantes universitarios. De aprobarse en el Senado, el plan de impuestos será una catástrofe para la comunidad latina y para la nación entera.

Los republicanos dicen que el plan de impuestos es necesario para mejorar la economía del país y han dicho que beneficiará a millones de familias de la clase media. Pero esto es una mentira que repiten una y otra vez para esconder la realidad perturbadora.



Un análisis indica que el plan de impuestos propuesto en el Senado dirigirá 100 veces más dinero a familias que ganen un millón de dólares al año que a familias que ganen entre 40,000 y 50,000 dólares al año. El promedio de ingreso de una familia hispana es de 47,675 al año, y un cuarto de las familias hispanas que están bajo ese rango de ingresos verán un aumento en sus impuestos bajo este plan.

Además de incrementar los impuestos de millones de hispanos, el plan del Senado también incluye la eliminación de la estipulación en la Ley de Cuidado de Salud Asequible que requiere que las personas obtengan cobertura de seguro médico. Gracias a esta ley, conocida como Obamacare, más de cuatro millones de latinos ahora cuentan con seguro médico, y de aprobarse el plan de impuestos republicano millones de latinos podrían ver un incremento en su seguro o quedarse sin cobertura alguna. El plan también incluye recortes de 1,000 millones de dólares para el programa de Medicaid, del cual recibe cobertura médica uno de cada tres hispanos.

La propuesta también afecta a uno de los recursos que tenemos los latinos para mejorar nuestra calidad de vida: la educación. Hay millones de latinos que no cuentan con el dinero para obtener una educación superior y mejorar su situación económica, y que gracias a préstamos y becas han logrado salir adelante. El plan eliminará créditos de impuestos que benefician a millones de personas que tienen prestamos estudiantiles. Esto podría afectar el futuro económico de jóvenes que buscan mejorar su situación económica.



En el otro lado de la moneda están los beneficiados. Las corporaciones multimillonarias recibirán un recorte de impuestos del 35% al 20% y los millonarios no tendrán que pagar impuestos por las fortunas que hereden de sus familiares. Estos son sólo dos ejemplos, pero basta con mencionar que un estudio indica que la mitad de los beneficios de la propuesta irán a los que están en el 1% más rico.

Cabe mencionar que después de intentar vender esta propuesta como un alivio para millones de familias de clase media y trabajadora, los políticos republicanos eventualmente develaron el verdadero propósito del plan perturbador. El senador eepublicano Lindsay Graham dijo que de no aprobarse el plan de impuestos, “las contribuciones financieras (de campaña) se detendrán”. Otros han dicho que quienes apoyan este plan son sus donantes y electores ejecutivos, dueños de corporaciones multimillonarias.

No cabe duda de que los republicanos están velando por sus intereses políticos y por el bienestar económico de los más ricos del país y no por el bienestar de la nación entera. Están dispuestos a reducir el dinero que beneficia a las familias más pobres y vulnerables y dárselo a los más ricos. Sin embargo, aún hay tiempo de frenar la propuesta en el Senado y de recordarles a nuestros representantes que no estamos de acuerdo con esta gran estafa.



