Pusimos sobre aviso a los republicanos

“El Partido Demócrata está de vuelta y no pudiésemos estar más orgullosos del trabajo que hemos hecho en los últimos meses para llegar a este punto”.

The Associated Press

El gobernador electo de Virginia. Ralph Northam, a la derecha, celebra su victoria electoral con el gobernador de Virginia Terry McAuliffe y su esposa Dorothy, en la fiesta de la candidatura en la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia, el martes 7 de noviembre de 2017. (AP Foto/Cliff Owen) The Associated Press

Cuando fui electo como presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC) en febrero dije que un Partido Demócrata unificado sería nuestra mejor esperanza y la peor pesadilla de Donald Trump. La semana pasada lo demostramos.

De costa a costa, los votantes hicieron escuchar su voz y votaron por los demócratas. Los resultados fueron históricos. No solo ganamos por un buen margen en dos elecciones a gobernador, sino que vimos una oleada de apoyo en cargos de la parte baja de la boleta electoral. En Virginia, ganamos 15 asientos que eran controlados por los republicanos, lo cual representa la ganancia más grande del partido demócrata en alguna elección desde el siglo XIX en la mancomunidad.



publicidad

Pero esto no solo ocurrió en Virginia y Nueva Jersey. También ganamos dos asientos de distritos republicanos para la legislatura de Georgia, uno de ellos con la latina Deborah Gonzalez y otros dos en la legislatura de Nuevo Hampshire. En el estado de Washington, Manka Dhingra hizo historia en su victoria en el senado estatal, dándoles el control del cuerpo legislativo a los demócratas nuevamente. Adicionalmente, ganamos en elecciones locales para alcaldes en lugares como Charlotte, St. Petersburg, Santa Bárbara y Topeka,. En estas dos últimas ciudades eligieron a las primeras latinas en la historia para ese cargo.

Los demócratas electos representan la diversidad de nuestra nación. Sólo para dar un ejemplo, en Virginia se eligieron a las dos primeras latinas en la historia para ser legisladoras en la Cámara de Delegados, así como la primera mujer abiertamente transgénero en ser electa como legisladora estatal en la historia de los Estados Unidos; y en New Jersey se eligió la primera vicegobernadora afroamericana en la historia del estado. La lista completa es muy larga para detallar en estas breves líneas.

Todas estas victorias se suman a los éxitos que hemos tenido durante el año en elecciones especiales. En Nuevo Hampshire hemos ganado en siete elecciones especiales en lo que va de año y en Oklahoma ganamos en tres, todas en distritos en donde había representantes republicanos antes.



publicidad

¿Por qué nos ha ido tan bien? No era algo destinado a suceder. No fue por suerte o casualidad. Ciertamente no ocurrió porque Donald Trump y los republicanos se “cansaron de ganar” como prometió el presidente en la campaña.

Los demócratas ganamos porque nos organizamos. Ejecutamos una estrategia que nos hizo ganar. No esperamos hasta unos días antes de la elección para ir a las comunidades. Desplegamos recursos en el terreno de juego mucho antes para las distintas campañas en cada lugar. Invertimos 500,000 dólares en Nueva Jersey y 1.5 millones de dólares en Virginia, construyendo nuevos datos digitales y enviando 40 organizadores para que contactaran personalmente a los votantes de distintos bloques, incluyendo a los latinos.

Esto no fue algo usual. Quisimos regresar a los principios básicos de hacer campaña en cada lugar. En vez de solo enfocarnos en las campañas más atractivas como las de gobernador, nos enfocamos también en las competencias de toda la boleta electoral, es decir desde los cargos más altos a los más bajos. En vez de gastar dinero en anuncios televisivos, invertimos los recursos en hablar directamente con los votantes. Para dar un poco de perspectiva, en la elección del actual gobernador de Virginia, Terry McAulliffe, se tocaron 500,000 puertas, mientras que en la elección de este año se dobló esa cifra, tocando más de un millón de puertas de votantes, lo que se traduce en conversaciones con electores.



publicidad

Cabe destacar que no hicimos esto solos. Trabajamos en conjunto con partidos estatales y en alianzas sin precedentes con otros comités demócratas y más de 30 organizaciones progresistas con los que compartimos nuestros valores. Juntos, comunicamos nuestros valores de inclusión y oportunidad directamente a los votantes. Las personas respondieron rechazando la agenda de Trump, que quitaría el acceso a la salud a millones, recortaría los impuestos de los millonarios y las corporaciones a expensas de la clase media y destruiría comunidades con sus deportaciones masivas. Los votos por los demócratas fueron una demostración de confianza en nosotros para la creación de mejores empleos, ampliación de oportunidades y la lucha por la igualdad para todos.

Nos organizamos alrededor de valores demócratas con una estrategia ganadora. Así ganamos este año y así ganaremos en las elecciones de medio término del 2018. El Partido Demócrata está de vuelta y no pudiésemos estar más orgullosos del trabajo que hemos hecho en los últimos meses para llegar a este punto.

Sin embargo, esto es sólo el comienzo. La semana pasada colocamos sobre aviso a los republicanos en cada rincón del país. Mientras estemos unidos y continuemos estando en las comunidades, invirtiendo y liderando con nuestros valores, seremos indetenibles.

Esta pieza fue originalmente publicada en inglés por TIME.



publicidad

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.