Mensaje de una madre indocumentada de Texas para todas las madres inmigrantes del país

POR: Julia*

Este día de las madres mientras muchas familias celebrarán con alegría miles de mamás inmigrantes en Texas como yo pasaremos el día abrazando a nuestros hijos y nietos con el corazón en la mano pensando si será la última vez que celebraremos juntos.

Soy una madre indocumentada y sobreviviente de violencia doméstica. A pesar de las dificultades y los retos de la vida, me siento supremamente orgullosa de todo lo que he logrado para sacar adelante a mis hijas y mi familia.

Hace 26 años llegué a Texas con mi primera hija y desde entonces nuestra familia ha crecido en número y en sueños. Gracias a mi labor como trabajadora del hogar he podido brindarles un hogar, alimentación y educación. Ahora mi hija mayor tiene 28 años y un hijo de 11 años a quien sostiene gracias a las oportunidades que le dio DACA de poder empezar una carrera profesional. Y mi hija menor, nacida en Estados Unidos, tiene 23 años y está haciendo las gestiones necesarias para poder pedirme y ayudarme a tener documentos.

Después de tantos años de espera para tener papeles, la llegada de Trump a la presidencia puede poner en riesgo mi única oportunidad y separarme por siempre de mi familia. Gracias a su retórica de odio, el Gobernador Abbott de Texas acaba de firmar la ley más antiinmigrante que hayamos visto en años, similar a la temida ley SB1070 de Arizona de 2010.



La nueva ley de Texas no sólo ordena que las ciudades no puedan ser un lugar de santuario para defender a familias indocumentadas como la mía, sino que además permite a la policía local el pedir papeles de inmigración, algo que hasta ahora no podían hacer. Eso significa que si un policía me detiene por cualquier motivo cuando vaya conduciendo al trabajo, puedo terminar arrestada y posiblemente deportada de regreso a Guatemala simplemente por no tener documentos.

Pero esto no solo sucederá cuando estemos conduciendo. ¿Qué sucederá con las mujeres que tienen que llamar a la policía porque se encuentran en una situación de violencia doméstica o abuso sexual, y terminan detenidas y deportadas porque no pudieron entregar prueba de residencia en este país?

Así tengan documentos, ninguna persona de color que “parezca” inmigrante o hable un idioma que no sea inglés se encontrará a salvo porque un policía puede cuestionar el estatus migratorio de cualquier persona que consideren puede estar indocumentado.

Yo no pude ver a mi madre por muchos años y no pude abrazarla por última vez antes de que falleciera, porque un pasaporte y una visa nos lo impidieron. No quiero que eso suceda con mis hijas y con mi nieto quien apenas empieza a vivir.

Por eso no me dejo vencer con esta nueva ley, y como mujer inmigrante luchadora estoy dispuesta a encontrar una solución a esta situación. Los inmigrantes abrimos camino y tenemos que luchar juntos para sobrepasar esta situación antes de que sea más grave. En Texas seguimos luchando, nos estamos informando, haciendo planes de contingencia para proteger a nuestras familias y organizando a toda la comunidad.



Queridas madres inmigrantes, es hora de unirnos para que lo que está sucediendo en Texas no se repita en sus estados. Si hoy defendemos a Texas, mañana podremos lograr que más estados defiendan nuestros derechos y mantengan unidas a nuestras familias. ¡Gracias!

*Trabajadora del hogar, madre indocumentada de Houston, Texas, y líder de We Belong Together, una campaña de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar.



***

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.