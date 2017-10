Los latinos padecen de asma en mayor proporción que el resto de la población, y las políticas de Trump agravan la situación

Muchos estadounidenses viven en lugares donde es peligroso respirar. Alrededor de 40% de la población — más de 126 millones de personas— vive en áreas que no satisfacen los estándares mínimos de calidad de aire establecidos por el gobierno federal.

Este problema de salud pública presenta una especial amenaza para la población latina, que se encuentra desproporcionalmente expuesta a altos niveles de contaminantes que pueden agravar el asma, como el ozono y las partículas finas.

Las comunidades latinas y asiáticas tienen mayores probabilidades que cualquier otra raza o grupo étnico de vivir en condados que no satisfacen los estándares federales mínimos de calidad de aire según un estudio del 2011 realizado por los Centros de Control de Enfermedades y Prevención (Centers for Disease Control and Prevention, CDCP), que es el estudio más reciente de dicha agencia sobre la calidad del aire con relación a factores demográficos. Cuando el estudio fue realizado, un 26.6% de latinos vivian en condados que no cumplían con el estándar mínimo para partículas finas, mientras que para blancos el porcentaje era solo del 9.7%. Más de 48% de latinos vivian en condados que no cumplían con los estándares para ozono.

El Presidente Trump está socavando los esfuerzos por mejorar la calidad del aire para los estadounidenses. Su gobierno ha intentado demorar la implementación de los nuevos estándares de ozono adoptados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency, EPA) en 2015, y ha intentado cortar el presupuesto de la APMA. El corte del presupuesto pondría en peligro la capacidad de la agencia de implementar todos los estándares mínimos de calidad del aire.



La represión contra inmigrantes de Trump implica que los inmigrantes latinos estén menos dispuestos a buscar asistencia médica

Para los latinos, el gobierno de Trump ha contribuido aún más a la gravedad de la situación debido a sus intentos de desarmar el sistema de cobertura médica y a sus agresivas políticas de deportación.

El sistema de cobertura médica es esencial para los asmáticos, especialmente para los niños. Los niños latinos que cuentan con cobertura médica tienen más probabilidades que los niños blancos con cobertura de visitar salas de emergencia o requerir hospitalización debido al asma, según un estudio de 2011, del Consejo de Defensa de Recursos Naturales (National Resources Defense Council, NRDC).



Pero los latinos tienen menos acceso a cobertura médica que otros grupos. Según información presentada en 2015 por el CDCP, un 19.4 % de la población latina no tiene acceso a cobertura médica, en contraste con el 6.2% de los habitantes blancos. El estudio del NRDC estima que dos de cada cinco latinos no tienen cobertura o tienen menos cobertura de la que necesitan. Si la administración Trump decide eliminar alguna parte de la Ley de Protección al Paciente y Atención de Salud Asequible (Affordable Care Act, ACA, también conocido como Obamacare) los porcentajes de la población sin cobertura seguramente crecerán. Antes del ACA, uno de cada tres adultos no tenía cobertura médica, según un estudio del 2013 realizado por Kaiser. El porcentaje de latinos con cobertura creció un 7.2% con Obamacare, según una investigación del New York Times. Y debido a que los latinos tienen un porcentaje de asma, diabetes y obesidad comparativamente más alto, se han visto especialmente beneficiados por la protección que el ACA brinda a personas con una enfermedad preexistente.

Además, la política migratoria del gobierno de Trump implica que los latinos tienen la desventaja de tener menos atención médica, debido al creciente nivel de preocupación por las redadas migratorias en hospitales y la posibilidad de que los sistemas de salud compartan información con las autoridades migratorias.





Si bien la práctica oficial del Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) es evitar llevar a cabo redadas en centros de atención médica, clasificados como 'lugares sensibles', algunos agentes de ICE han actuado contra varios individuos dentro de hospitales en este verano. En un caso, los padres de un latino indocumentado fueron interceptados en un hospital de niños en Texas, luego de haber sido transferidos a un centro de terapia intensiva neonatal. En otro caso, los agentes de ICE trasladaron a una mujer salvadoreña en condición crítica que aguardaba cirugía de emergencia en un centro de detención.

Pocas semanas atrás, el New York Times y Politico documentaron una creciente tendencia de inmigrantes que deciden no buscar atención médica debido al miedo de deportación. En un artículo en la página de opinión del Washington Post, un doctor de Chicago argumentó que las preocupaciones migratorias están impidiendo que niños accedan a servicios médicos.



Algunos ejecutivos de hospitales han circulado cartas abiertas documentando el problema y alentando a inmigrantes a buscar atención médica. Pero existe un gran número de estudios que han demostrado que los inmigrantes tienden a evitar centros de atención médica cuando el miedo de deportación es significativo. Como consecuencia, muchos latinos con asma, además de otras condiciones, tienen menos probabilidades de recibir la atención médica que necesitan.

Trump debería proteger la calidad del aire para todos los ciudadanos y residentes, incluyendo a la población latina. Para esto, su gobierno podría aplicar rigurosamente los estándares de EPA y así evitar políticas que directa o indirectamente limiten el acceso a la asistencia médica. En cambio, tristemente, sus políticas están empeorando la situación.

-Ignacia Moreno es la fundadora y socia principal del iMoreno Group. Desde el año 2009 hasta el 2013 se desempeñó como asistente procuradora general para la división de medioambiente y recursos naturales del Departamento de Justicia de EE UU.

-Richard L. Revesz es Lawrence King Professor of Law y Dean Emeritus en New York University School of Law.