Las victorias latinas en la época Trump

Vivir bajo una administración liderada por un presidente mediocre, racista y misógino no ha sido fácil para la comunidad latina. Durante ocho meses, Trump y sus asesores han impulsado medidas que dañan a nuestra comunidad: perdonó al alguacil racista Joe Arpaio, revocó la protección a los dreamers, amenazó a las ciudades santuario con quitarles fondos federales e insiste en revocar la Ley del Cuidado de Salud a pesar de que ha beneficiado a más de cuatro millones de latinos. Aun así, la comunidad sigue en pie.

A pesar de que la administración Trump ha sido y es liderada por asesores que son abiertamente supremacistas blancos y que odian irracionalmente a los latinos, como Stephen Miller y el ya retirado Stephen K. Bannon, los latinos aún podemos demostrar que tenemos el poder político necesario para enfrentar cualquier ataque. Podemos seguir en la lucha por obtener representación equitativa en el gobierno y de esta manera contar con una voz potente en este país. Nadie nos ha derrotado.



Para empezar, es importante hacer notar que en las elecciones de 2016 votaron 2.4 millones más latinos que en 2012. Nuestra fuerza electoral está más fuerte que nunca, y si seguimos participando, podemos obtener más triunfos electorales en 2018 y en 2020. Y aunada a esta fuerza está la convicción de decenas de latinos que se han postulado en contiendas electorales. Estas personas han visto el incremento del racismo y de los ataques en contra de su gente, y en vez de someterse decidieron alzar la voz para representar a sus comunidades.

Durante los primeros ocho meses del mandato Trump han aparecido apellidos latinos escritos en boletas electorales alrededor del país. El primer triunfo latino y progresista llegó con la elección de Jimmy Gómez para representar al Distrito 24 en California, y hoy es una voz más que nos representa en el congreso. El congresista Gómez es uno de los defensores de los dreamers en el Capitolio, y también apoya medidas como el acceso al cuidado de la salud y la protección del medio ambiente.

En una clara indicación del rumbo que podemos tomar en las elecciones de 2018 y 2020, en cuatro primarias electorales que se llevaron a cabo en los últimos meses los ganadores han sido candidatos latinos progresistas: Elizabeth Guzmán, candidata del distrito 31 a la Cámara Legislativa de Virginia; Hala Ayala, candidata del distrito 51 a la Cámara Legislativa de Virginia; Eric Gonzales, candidato para fiscal de distrito en Brooklyn, Nueva York, y Juanita Perez-Williams, candidata para alcalde de Syracuse, Nueva York.



Tomemos estas cuatro victorias como un recordatorio para los latinos en todo el país de que nuestra comunidad sigue en pie y que, como dice el refrán, no nos sabemos rajar. Siempre que nos avientan un obstáculo logramos tomarlo como un motivo para triunfar.

Cuando nuestro país eligió como presidente a un hombre que presumió haber asaltado sexualmente de mujeres y que atacó a la comunidad mexicana, vimos con orgullo cómo la primera mujer de ascendencia mexicana fue elegida al Senado de los Estados Unidos: Catherine Cortez Masto. La Senadora Masto es otra defensora de nuestra comunidad, incluyendo los dreamers, en la cámara más poderosa del país. “No me olvido de esto, de que tengo un abuelo que vino de Chihuahua, México. No me olvido porque aquí hay familias que quieren la misma oportunidad”, dijo.

Cuando este presidente amenazó con separar a nuestras familias, deportar a los dreamers y construir un muro, elegimos a dos congresistas latinos que alguna vez fueron indocumentados, Adriano Espaillat y Ruben Kihuen. En Texas, cuando los representantes republicanos del Congreso y de la Cámara Legislativa estatal decidieron apoyar a Trump y se negaron a defender a nuestra comunidad y a los derechos de la mujer, surgió una candidata para el Congreso que de ganar sería la primera latina elegida para esta posición en Texas, la juez Verónica Escobar.

No será fácil la batalla, pero la comunidad aún sigue adelante. Mientras que no dejemos de ir a votar y de apoyar a candidatos y candidatas que apoyen a la comunidad latina, nos mantendremos firmes durante esta administración llena de turbulencia.



