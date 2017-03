Las fracturas al interior del Partido Republicano y de la Casa Blanca

“La siguiente iniciativa es la reforma fiscal. En principio la baja de impuestos goza de amplio apoyo, pero aún no se conocen los detalles de la reforma”.

El rechazo de la ley sanitaria en la Cámara de Representantes, la semana pasada, confirmó la persistencia de fracturas en el seno del Partido Republicano, imposibles de superar hasta por una Casa Blanca republicana. Después de culpar a los demócratas, justo antes de los programas televisados de entrevistas del domingo, el Presidente Donald Trump tuiteó que los demócratas estaban “sonriendo” gracias a “la Bancada de la Libertad (Freedom Caucus), con la ayuda del Club para el Crecimiento (Club for Growth) y Heritage”, tres organizaciones de la derecha extrema del partido Republicano. Más aún, el jefe de personal de la Casa Blanca, Reince Preibus, complementó declarando ante Fox News “el presidente no va a ser un presidente partidista…”



Hacia adelante, la siguiente iniciativa mayor es la prometida reforma fiscal que, según dijo el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, citado en el Wall Street Journal, será “mucho más simple”. Es cierto, en principio la baja de impuestos goza de amplio apoyo, pero aún no se conocen los detalles de la reforma. Algunas de las medidas propuestas son controvertidas, tales como el impuesto de ajuste fronterizo contra las importaciones, no sobre las exportaciones. Y no está claro si la reducción de impuestos beneficiará a la clase media o al 1%.

Finalmente, hay otra “fractura” dentro de la Casa Blanca relacionada con la agenda comercial proteccionista. El Presidente de la AFL-CIO, la federación integrada por 55 sindicatos y representativa de 12.5 millones de trabajadores, dijo en The Wall Street Journal del 23 de marzo: “hay dos alas en la Casa Blanca… un Ala de Wall Street y un Ala de la Agenda-Trump”. La agenda del presidente propone proteger a los trabajadores estadounidenses de la competencia extranjera injusta, mientras que el Ala de Wall Street estaría tratando de frenar la implementación de la agenda presidencial.

