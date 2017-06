La política no debería detener la reforma de salud

“Con millones de personas sufriendo por altos costos, menos opciones y coberturas que no pueden utilizar, una cosa esta clara: Obamacare está fallando”.

Se suponía que el Affordable Care Act –Obamacare– debía mejorar el acceso a una atención sanitaria de calidad en este país. Pero los números muestran que las cosas no están funcionando como fue prometido.

Por casi veinte años Gallup ha estado preguntando a los estadounidenses si están preocupados por la disponibilidad y la asequibilidad del sistema de salud. En 2008 –antes de que el presidente Barack Obama fuera elegido con la promesa de hacer el sistema de salud más asequible– 83% de los norteamericanos decían estar “muy preocupados” o “preocupados”. Nueve años y una profunda reforma después, el número es esencialmente el mismo: 82%. Una mejora mínima después de haber gastado miles de millones de dólares.



Una razón de preocupación continua es que, a pesar de las intenciones de sus partidarios, Obamacare no ha hecho que los seguros médicos sean más asequibles.

De hecho, el gobierno reporta que las primas individuales de seguro crecieron en promedio 105% entre 2013 y 2017. En los 39 estados que usan HealthCare.gov, los promedios de las primas mensuales crecieron más del doble –pasando de 232 a 476 dólares en el mismo periodo­–.

Y eso sin mencionar que los planes con altos deducibles se están volviendo más y más comunes –lo que significa que las personas deben usar más de su propio dinero antes de poder sacar ventaja de su póliza de seguro–. Estos deducibles absurdamente altos disuaden a muchos de acceder a un cuidado de calidad.

En general, la porción de hispanos sin cobertura en el total de la población no asegurada pasó del 29% en 2013 al 40% en 2016.

Haciendo las cosas peores para aquellos que tienen seguro, las prácticas privadas con frecuencia no aceptan los planes ofrecidos por los intercambios de Obamacare, con el resultado de que muchos latinos han experimentado reducciones en sus opciones de clínicas y doctores.

Incluso cuando van al doctor hay estudios que muestran que los hispanos reciben servicios ineficientes a precios más altos que sus contrapartes caucásicos.

Menos acceso, menos opciones y pobres resultados de salud son asuntos que han plagado a Medicad también. Antes de la expansión de Medicaid por medio de Obamacare, algunos estudios mostraban que los pacientes de Medicaid “tenían los peores resultados de salud de cualquier otro grupo en Norteamérica –mucho peores aquellos con seguro privado y en algunos casos, peores que quienes no tenían seguro–.”



Después de la expansión bajo Obamacare, el Medicaid cubre a más de 74 millones de personas a nivel nacional, pero un estudio del New England Journal of Medicine mostró que mientras las tasas de personas sin seguro cayeron en los estados donde Medicaid fue expandido, no hubo “cambios significativos en la probabilidad de una visita al doctor… o el estatus de salud para aquellos cubiertos por el programa”. “Los desafíos en el acceso al cuidado de salud persisten” concluía el reporte.

La cobertura de salud no es lo mismo que acceso a cuidados de calidad. A pesar de las promesas, costosas regulaciones, créditos fiscales y mandatos, el cuidado de la salud sigue siendo caro y estado fuera del alcance, igual que antes de la ley. Claramente, esta ley no está funcionando como fue prometido a nuestra comunidad.

Los estadounidenses pueden –y lo hacen– estar en desacuerdo sobre cuál es la solución adecuada a los desafíos de nuestro sistema de salud. Pero con millones de personas sufriendo por altos costos, menos opciones y cobertura que no pueden utilizar, una cosa esta clara: Obamacare está fallando.

Mientras Obamacare amenaza la salud, la felicidad y el bienestar de millones de estadounidenses, algunos políticos continúan apoyando la ley e intentando endosar su fracaso a los oponentes que acertadamente predijeron que no funcionaría.

Los señalamientos en el sentido de que los oponentes de la ley están saboteándola son sencillamente falsos. Por ejemplo, la administración Trump decidió continuar pagando los subsidios de seguro que la administración Obama comenzó a realizar sin tener la autorización legal. Si los oponentes realmente quisieran sabotear la ley estos subsidios ilegales podrían ser descontinuados rápidamente.



Los partidarios del presidente Obama hicieron promesas atrevidas acerca de lo maravillosa que su reforma resultaría. Habiendo alterado el mercado privado de seguros, ahora les deben a los estadounidenses más que posturas partidistas y una oposición que apunta solo a ganar puntos políticos.

Es momento de acabar con los señalamientos políticos. Nosotros queremos trabajar con los legisladores y con la administración para abrogar Obamacare y perseguir reformas con foco en el paciente. Urgimos a nuestros representantes electos de ambos partidos a trabajar juntos para restaurar los mejores elementos del sistema antes de Obamacare –un sistema que a muchos estadounidenses les gustaba– mientras redactan reformas que finalmente provean mejor calidad en el cuidado de la salud para más personas y a menor costo año tras año.

