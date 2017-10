La economía estadounidense ya no puede tener figuras ocultas

En agosto tuve el honor de participar en un evento de programación con las TECHNOLOchicas en Las Vegas, Nevada, patrocinado por Univision y la Fundación Televisa. TECHNOLOchicas es una iniciativa que busca aumentar la participación de jóvenes latinas en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática (STEAM, por sus siglas en inglés). El programa ofrece oportunidades de tutoría, capacitación en liderazgo y desarrollo de habilidades para asegurar que las jóvenes cuenten con las herramientas necesarias para sobresalir en estos sectores.

Estos esfuerzos son increíblemente importantes y deberían ser replicados extensamente. La diversidad en los sectores STEAM no solo asegura que todas las perspectivas sean representadas en los salones de clase y las salas de juntas directivas, también asegura que todos puedan contribuir a nuestra economía y se beneficien de ella.



La tecnología indudablemente ha avanzado a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, a pesar de que tenemos un gran legado de mujeres que han cambiado el mundo debido a sus contribuciones en los sectores STEAM –Marie Curie, Mary Jackson, Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Ellen Ochoa y Sheryl Sandberg, para mencionar a algunas– los esfuerzos para aumentar la diversidad en sectores que contribuyen a estos avances continúan moviéndose a paso de tortuga. Las mujeres especialmente están subrepresentadas en los sectores STEAM, formando solo el 29% de la fuerza laboral en los sectores de ciencia y tecnología. El número de latinas en estos sectores es aún más anémico. Los latinos recibieron 9% de las licenciaturas es estos sectores: 3% de estos fueron latinas y 2% mujeres afroamericanas. Podemos y debemos obtener mejores resultados.

A una temprana edad las niñas no son tradicionalmente educadas para verse como científicas o ingenieras. Esto crea un ciclo vicioso: si las mujeres no se ven en estos sectores, no escogen este tipo de carreras. Y si las mujeres no escogen este tipo de carreras, se les dificulta verse en esas carreras. Debemos abrir las puertas a los sectores STEAM y asegurar que las mujeres pioneras en estas áreas tengan las herramientas que necesitan para ayudar a futuras generaciones. No hay límite para las mujeres fuera de las barreras que se imponen a sí mismas.

Iniciativas como TECHNOLOchicas abordan estos problemas. Por medio de la tutoría, las jóvenes latinas aprenden de y conocen a otras mujeres como ellas que han tenido éxito en un sector STEAM. Además, al ofrecer talleres de desarrollo de habilidades, programas como TECHNOLOchicas pueden hacer la educación tecnológica más accesible al equipar a niñas con el conocimiento que necesitan para competir en la economía de hoy.



Por eso estoy orgullosa de colaborar con la senadora republicana por West Virginia Shelley Moore Capito para introducir en el Senado el proyecto de ley Code like a Girl, legislación hermana a la iniciativa de la congresista Jacky Rosen (D-Nev.) en la Cámara de Representantes para ayudar a combatir la subrepresentación de las mujeres en los sectores STEM. Específicamente, el Code like a Girl Act, crearía dos subvenciones de la Fundación Nacional de Ciencia para investigar y financiar programas de programación que alienten la educación temprana enfocada en áreas STEM para niñas.

Mi meta es demostrarles a todas las mujeres y niñas que pueden ser las líderes e innovadoras del futuro, y mi legislación es una de las muchas maneras en que puedo cumplir esta meta. Y esto es solo el comienzo.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.