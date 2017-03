Entrevista con David Coleman, presidente y director ejecutivo del College Board

Cuando se habla de la educación postsecundaria, hay una organización que todos los padre y estudiantes conocen: el College Board. Esta semana, como parte de mi trabajo con la Coalición de Fe y Educación y nuestro enfoque en la equidad de la educación, tengo el gran honor de entrevistar al presidente y director ejecutivo del College Board.

Como el director de la organización que provee el PSAT/NMSQT y el SAT, y también los cursos Advanced Placement (clases avanzadas) que le dan la oportunidad a estudiantes de secundaria de ganar créditos para el college antes de graduarse, David Coleman es una de las voces más influyentes en la educación estadounidense. Sus percepciones sobre los exámenes para el college, especialmente para los hispanos y otros estudiantes de minorías, pueden hacer toda la diferencia en el éxito educacional de su hijo/a.



David, ¿cómo se ve el futuro de los exámenes para el college en la escuela secundaria en nuestro país?

Con razón, los padres y estudiantes no tienen paciencia con exámenes que no proveen beneficios. No necesitamos más exámenes en el país, necesitamos más oportunidades. ¿Que quiere decir esto? Quiere decir que cuando un estudiante toma un examen, como el PSAT/NMSQT o el SAT, ese examen tiene que abrirle puertas. Esto es particularmente cierto para estudiantes de bajos ingresos o aquellos que son los primeros en su familia en asistir al college.

Hoy, cuando un estudiante de bajos ingresos recibe un resultado en el SAT que le califica para entrar a la universidad, recibe cuatro exenciones que le permiten aplicar gratis a varios colleges. Después de que un estudiante toma el PSAT, no solo recibe sus resultados sino también un link a una cuenta personalizada de Khan Academy, que provee recursos fenomenales para ayudarles mejorar su calificación del SAT. Más de un millón de estudiantes hispanos tomaron el PSAT este año, y cada uno tiene la oportunidad de acceder a estos recursos personalizados.

Y en el examen SAT hemos removido todo lo que era innecesario o complicado y hemos reenfocado el examen en el trabajo que los estudiantes hacen todos los días cuando están en sus salones. Por ejemplo, hemos quitado las temibles “SAT words”, que solo se veían en este examen, y las remplazamos con vocabulario que usarán en el college y en sus profesiones. También eliminamos el castigo cuando los estudiantes adivinan respuestas y regresamos a la escala de 1600. Nuestra meta con cada cambio es hacer que los estudiantes nos den su mejor trabajo.



¿Como está impactando este trabajo a los estudiantes hispanos?

Tuve el honor de conocer a Sabrina Rosales, una estudiante de grado 12 en la escuela secundaria Cesar E. Chavez en Houston, el año pasado. Cada día, después de clases, Sabrina practicaba durante 90 minutos para el SAT en la Academia Khan. Esto era adicional a su práctica semanal de 45 minutos en la escuela. Su labor no fue en vano –mejoró su puntuación en 230 puntos–. Sabrina es una estudiante estelar, tiene un GPA de 4.0 y ha tenido su mirada puesta en asistir a la Universidad de Texas desde que estaba en quinto grado. Será la primera persona en su familia en asistir al college.

En el College Board, creamos y administramos los exámenes de Advanced Placement, que son exámenes al nivel de college que pueden tomar los estudiantes en la escuela secundaria para ahorrar dinero y tiempo. Uno de los días más gozosos en el College Board fue cuando escuchamos la historia de Cedrick Argueta, un estudiante en Los Ángeles, hijo de un salvadoreño que trabaja en mantenimiento y de una enfermera filipina. Cedrick fue uno de 12 estudiantes entre 302,531 en el mundo en recibir una puntuación perfecta en el examen de Advanced Placement Calculus AB. Su historia obtuvo mucha atención en los medios, incluyendo Univision, y el año pasado el Presidente Obama lo invitó a la Casa Blanca. Hoy, está viviendo su sueño asistiendo a la Universidad de Stanford.



Como educador, estas son historias que me encanta oír y me motivan a asegurarme que podamos preparar el camino hacia el college para millones de estudiantes.

Has hablando sobre la fe y la educación. ¿Por qué pones tanta pasión en este tema? ¿Qué valores únicos ves en la educación basada en la fe?

Yo creo que la educación nutre al alma y, por esa razón, la fe tiene un gran papel que jugar en la educación de muchos jóvenes. Es por esto que el único artículo de opinión que he escrito como Presidente de College Board ha sido en defensa de Wheaton College, una institución Cristiana Evangélica en Illinois.

La educación basada en la fe celebra y privilegia virtudes antiguas como la soledad productiva, la lectura reverente y la gratitud.

Las instituciones de educación religiosa pueden edificar sobre la estructura de oración y la práctica religiosa, las cuales ayudan a los estudiantes a estar solos productivamente: leer bien, escribir bien, conocer bien a Dios y hacer su trabajo. Son cosas que la educación típica no fomenta, y si lees las investigaciones sobre prácticas deliberadas, lo que encuentran es que no importando cuanto trabajo en equipo hagan una condición de excelencia es la práctica solitaria productiva.

La fe tiene mucho que enseñarnos sobre la lectura también. Cuando enfrentamos un texto difícil y bello sin reverencia, sin una voluntad de someterse a él y leerlo con cuidado vez tras vez, creo que no puedes leerlo. Leer bien es como una súplica, y la habilidad de ver esa creación es tan bella que lo experimentas con reverencia. Como dijo C.S. Lewis, “cara a cara con una obra de arte, mira y mira otra vez. Ve exactamente lo que está allí. Olvídate de ti. Quítate del camino”. Tener unos textos en común que todos leamos nos ayuda a dialogar juntos. Creo que esto vale la pena y es algo que más y más estamos perdiendo.



¿Qué está haciendo el College Board para alcanzar a estudiantes latinos y a sus familias mientras se esfuerzan por asistir al college?

Estamos orgullosos de nuestra asociación con el Hispanic Scholarship Fund, dirigido por el gran Fidel Vargas, que hace disponibles millones de dólares para estudiantes latinos que reciben una excelente puntuación en los exámenes PSAT/NMSQT and SAT.

Otro programa del College Board es el National Hispanic Recognition Program, que reconoce a estudiantes del grado 11 a través de toda la nación que alcanzaron una puntuación excelente en el PSAT/NMSQT. Las investigaciones nos dicen que este reconocimiento abre oportunidades de becas para estos estudiantes y aumenta sus probabilidades de asistir a un college prestigioso.

Finalmente, sabemos que los padres son cruciales para animar a sus hijos a sacar provecho de la práctica gratis para el SAT en la Academia Khan, así que hemos enviado una guía en español para padres a través del país para asegurarnos que entiendan todo sobre esta oportunidad y puedan apoyar a sus estudiantes.

La Coalición de Fe y Educación es una iniciativa de la Conferencia Nacional de Líderes Hispanos Cristianos. Con 2,568 miembros en represedntación de casi 3,000 iglesias en 44 estados, la Coalición de Fe y Educación aboga por la igualdad y alta calidad de educación para todos los estudiantes en Estados Unidos.



