En el mes de la educación financiera: Personas y gobierno tienen que saber cómo manejar su deuda

La gente usualmente asocia el mes de abril con una serie de cosas diferentes: el comienzo de la primavera, la temporada de béisbol, el día en que llega el pago de los impuestos… Pero también es el mes de la educación financiera. Abril es el mes en el que las personas y las organizaciones realizan más esfuerzos para asegurarse de que están bien informadas sobre cómo administrar su dinero. Cuando las familias adquieren la habilidad de establecer un presupuesto económico sostenible y una planificación financiera efectiva, han dado un gran paso hacia la construcción de su sueño americano.

Mi organización, El Instituto LIBRE, trabaja con familias hispanas en ciudades de todo Estados Unidos, ofreciendo una gama de servicios que fortalecen a las familias y a las comunidades. Ayudamos a los inmigrantes con el proceso de naturalización, brindamos servicios de regreso a la escuela y nos asociamos con organizaciones locales para identificar y proveer servicios de construcción comunitaria a latinos y otros.



Al igual que en años anteriores, el Instituto LIBRE llevará a cabo eventos de educación financiera en varios estados, de Carolina del Norte a Colorado, y hasta Wisconsin, este mes. Nuestro personal y algunos voluntarios trabajarán con profesionales de planificación financiera para asegurarse de que las familias tengan acceso a buena información sobre cómo prepararse y seguir un presupuesto. Tendrán la oportunidad de aprender sobre disciplinas simples como equilibrar un talonario de cheques, ahorrar para grandes compras y evitar deudas de alto interés que puedan dañar la salud financiera de una familia.

Es indudable que hoy en día la educación financiera se ha convertido en una herramienta importante por el hecho de que vivimos en una economía extremadamente dinámica, compleja y digitalizada. El fallo en obtener un nivel suficiente de capacitación financiera trae consecuencias a largo plazo para nuestra comunidad Latina. Varios estudios han mostrado que cuando los que viven bajo el nivel de la pobreza o son financieramente vulnerables no reciben el adiestramiento necesario para manejar sus finanzas, se empeora la desigualdad económica. Aun las personas que han pasado por un college y las que gozan de mayor poder adquisitivo en nuestra sociedad carecen de educación financiera, dicen los expertos. Un estudio señaló que 59% de los latinos educados en un college sufren de instabilidad financiera, batallan en pagar sus pagos mensuales, o tienen dificultades en pagar los costos cotidianos de cosas básicas.



Tal vez más que cualquier otro grupo los latinos creen en el sueño americano. Sabemos que con una sólida educación, trabajo duro y autodisciplina, la gente puede construir una vida mejor en Estados Unidos.

Muchos de nosotros somos hijos o nietos de inmigrantes y sabemos que podemos seguir sus pasos y los de tantas generaciones que antes de nosotros ayudaron a construir un Estados Unidos mejor y ofrecieron un mejor futuro para sus familias.

La educación financiera es clave para que nosotros continuemos su legado. Sin estas herramientas y tácticas la gente se encuentra invirtiendo mal, pagando de más por la educación que necesita y perdiendo la oportunidad de comprar una casa o como comenzar un negocio. Una sólida base fiscal puede ser el punto de partida para lograr más.

La verdad es que nuestra nación en su conjunto podría beneficiarse de una mayor educación financiera. El gobierno federal, por ejemplo, tiene un déficit presupuestario anual desde 2001. Aunque los políticos hablan de tomar decisiones difíciles y endurecer el presupuesto, los números no mienten: nuestros líderes en Washington aprobaron presupuestos y políticas de gasto que agregaron nueve billones de dólares a nuestra deuda nacional desde 2009.

Nuestra nación se enfrenta a serios desafíos a largo plazo que no pueden ser abordados si continuamos aumentando la deuda. Una deuda grande y creciente daña la economía, sofocando el crecimiento económico y evitando que los salarios crezcan. Además, a medida que más y más del presupuesto federal se dedica a los los pagos de intereses sobre la deuda acumulada, hay menos y menos recursos disponibles para hacer frente a las preocupaciones actuales.



Las familias que se ocupan de la deuda de la tarjeta de crédito pueden relacionarse: si usted no puede pagar la deuda de la tarjeta de crédito, usted termina gastando los dólares escasos para hacer un pago mínimo, en vez de invertir ese dinero en algo que proporcionará beneficios reales a su familia. Los presupuestos familiares y los presupuestos federales pueden no ser los mismos, pero el efecto es similar. Si el gobierno de Washington no deja de aumentar la deuda, las prioridades críticas pueden ser ignoradas debido a la mala administración fiscal y las malas decisiones pasadas.

Como mi padre me contó muchas veces cuando era niño, para tener éxito en Estados Unidos sólo se necesitan tres cosas: la familia, Dios y un buen crédito. Cada uno de nosotros es, en última instancia, responsable de cada uno de ellos. Pero el Instituto LIBRE se complace en ofrecer un poco de ayuda con educación sobre el crédito, al menos. El equipo del Instituto LIBRE agradece a los muchos socios de la comunidad local que nos permiten ofrecer servicios importantes durante el mes de la educación financiera. Sabemos que hacen una diferencia en la vida de los latinos y otros. Si conoce a alguien que puede beneficiarse de habilidades de la vida como estas, por favor no dude en ponerse en contacto con el Instituto LIBRE para obtener más información.

