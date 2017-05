El presupuesto de Trump para el año fiscal 2018 es un acto de crueldad

Mientras que Trump viajaba por el extranjero, aquí en Estados Unidos, país que prometió hacer “grande otra vez”, nos enfrentábamos con una propuesta que ha dejado claro las prioridades desalmadas del presidente. Ha propuesto recortes de más de un billón de dólares en 10 años para programas que proveen una red de seguridad económica y de salud para quienes necesitan ayuda para salir adelante. Y para agregarle sal a la herida, los recortes también serán usados para pagar un ejército de deportación masiva y enriquecer la industria militar.

El presupuesto es un ataque directo a millones de familias latinas, a la comunidad inmigrante, a las comunidades de color, a las mujeres, a los estudiantes. Es decir, daña a todo el país, incluyendo a quienes votaron por Trump. Los únicos que saldrán ilesos y beneficiados son los millonarios.



De acuerdo con cifras de la oficina del Senador Charles Schumer, D-NY, el seguro social sería recortado en más de 72,000 millones de dólares, afectando a más de 12 millones de familias que dependen de este servicio vital para vivir una vida digna. Entre esta lista están personas mayores, personas de bajos recursos y personas discapacitadas. Como si esto no fuera suficiente, también eliminaría beneficios de salud de Medicaid para millones de niños y personas mayores, con un recorte de más de un billón de dólares al programa y al seguro privado. Millones de niños más serán privados de tener un seguro médico gracias a que el presupuesto incluye un recorte del programa CHIP de 6,000 millones de dólares durante los próximos 10 años.

Para rematar, Trump ha optado por recortar el programa Meals on Wheels, el cual provee con alimentos nutritivos para más de 2.4 millones de personas mayores. Para muchas de estas personas, las visitas del personal de Meals on Wheels son las únicas que reciben en todo el día, y les ayuda a mantener el optimismo que a su vez ayuda a su salud. Y como esto no es suficiente para Trump y para su administración, el presupuesto elimina fondos para LIHEAH, un programa que ayuda a las personas de bajos recursos y personas mayores a pagar sus cuentas de electricidad. Como si fueran villanos de un cuento de Navidad, Trump y su administración quieren dejar a los ancianos y a los pobres sin comida y sin calefacción para protegerse del frio del invierno.



Sin olvidar a los estudiantes de comunidades que están en desventaja económica y social, también recorta programas de ayuda para estudiantes que buscan superarse pero que no cuentan con el apoyo suficiente. Pide recortes de más de 7,000 millones para la educación universitaria, incluyendo la eliminación de 500 millones de dólares del programa de trabajo para universitarios. La comunidad latina cuenta con millones de jóvenes que buscan superarse por medio de la universidad o de una educación vocacional, pero en muchos casos ellos necesitan ayuda económica para salir adelante. La educación es una herramienta que ayuda a anivelar la situación económica y social, y este presupuesto amenaza con robarles esta oportunidad a millones de latinos que buscan el Sueño Americano.

Además de ser un acto cruel, el presupuesto podría tener serias consecuencias para nuestra economía y para nuestro tejido social. Este presupuesto está basado en la idea republicana que indica que las personas que reciben ayuda del gobierno no trabajan, que abusan del sistema y que no tienen ningún incentivo para superarse. Esto es simplemente falso. Estos programas representan oportunidad y proveen estabilidad económica que nos beneficia a todos. Por ejemplo, programas como Meals on Wheels ayudan a mantener sanos a millones de personas mayores al año, eliminando costos de salud. Programas de ayuda universitaria y escolar ayudan a millones de estudiantes a convertirse en miembros productivos de la sociedad y del sector de trabajo y contribuyentes de impuestos.



Proveer para el prójimo nunca ha traído consecuencias negativas, sino al contrario. La existencia de todos estos programas ha mejorado la economía y la situación económica de millones de personas durante los últimos ocho años. El desempleo no bajó de un 10% en 2008 a un 4.8% en el 2017 por sí solo, y si se aprueba el presupuesto de Trump queda el peligro todo el progreso económico que se ha logrado en todo el país. Trump y su administración no presentan soluciones ni ideas productivas, sólo buscan arremeter con una crueldad nunca antes vista en contra de los pobres. Este gobierno no representa a los valores de nuestro país, y esto es algo que no debemos olvidar al llegar las elecciones.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.