El caso de Donald Trump Jr. y la "transparencia" republicana

Estuve fuera de circulación la semana pasada, pero no pude desconectarme del Rusiagate. Y aunque ya nada de lo que emane de esta Casa Blanca me sorprende, la reacción republicana en general al reciente capítulo del culebrón me confirma que el partido de Ronald Reagan perdió su compás moral y cualquier viso de vergüenza.



The New York Times reveló, y otros medios han ido sumando información, que Donald Trump, Jr. se reunió en junio de 2016, en medio de la contienda presidencial, con una abogada rusa que prometió información comprometedora sobre la demócrata Hillary Clinton. Acorralado porque el Times iba a publicar sus correos electrónicos, Junior los tuiteó revelando unas potenciales pruebas de colusión entre la campaña de Trump y los rusos.



Como era de anticiparse, Trump, el Junior, la Casa Blanca y los habilitadores del presidente minimizan el hecho o lo tildan de “normal”, justificando así que el hijo del presidente se haya reunido con una abogada de lazos con el Kremlin, que a la misma hayan asistido ocho personas, incluyendo el exdirector de campaña de Trump, Paul Manafort, y su yerno y actual asesor, Jared Kushner, así como un cabildero ruso que según informes de prensa tendría vínculos con la inteligencia militar rusa. Todo eso, argumentan, para hablar de “adopciones” de niños rusos. La plana mayor de la campaña presidencial va a una reunión con rusos para hablar de “adopciones”.

Pero más aún. El correo electrónico que recibe Junior con la invitación a la reunión de parte de un publirrelacionista británico llamado Rob Goldstone señala que la abogada “del gobierno ruso” ofrecerá información comprometedora sobre Hillary Clinton proveniente de altos mandos rusos, “obviamente es información de alto nivel y sensitiva, pero es parte del apoyo de Rusia y de su gobierno al Sr. Trump”.

Junior responde, “me encanta”.



Con la excepción de un puñado de republicanos que han hecho un llamado para que la Casa Blanca revele de una vez y por todas todos sus contactos con Rusia antes y después de la elección, el resto, especialmente el liderazgo del Congreso, evade el tema o emite débiles reacciones.



La tolerancia republicana hacia lo corrompido ha alcanzado niveles vergonzosos. Ni siquiera el hecho de que la campaña de un aspirante presidencial republicano haya aceptado reunirse con representantes de una nación hostil para afectar a una candidata estadounidense, independientemente de las diferencias ideológicas que puedan tener, supone algo problemático para los republicanos.

¿Cómo hemos llegado a este punto? Porque para los republicanos lo importante es ganar a toda costa.



Una de las cosas más enervantes fue escuchar el desfile de habilitadores diciendo que no pasó nada porque la reunión no produjo resultados. Es decir, que para ellos no es problemático que una campaña republicana reciba con los brazos abiertos a representantes de un gobierno hostil para confabular contra un estadounidense.

Para los republicanos el fin justifica los medios, aunque esos medios sean de dudosa reputación y supongan colaborar con una nación hostil.

Y el fin era colocar a un republicano en la Casa Blanca sin importar qué clase de republicano, porque Trump más bien ha sido un mercenario político. Tampoco importaron su reputación, ni su prejuicio, ni su racismo, ni sus constantes mentiras, ni su truculencia.

La política es sucia. Pero incluso en ese proceso hay límites y surgen momentos en que el respeto al país y a las instituciones democráticas deben anteponerse a los intereses político-partidistas.



Durante el escándalo de Watergate hubo republicanos que se mantuvieron fieles al presidente Richard Nixon hasta el final, a pesar de su reprochable conducta, pero en su mayor parte honraron la Constitución y colaboraron de forma bipartidista hasta llegar a las últimas consecuencias. La nación se antepuso a la politiquería y en ese caso no hubo una nación hostil tratando de interferir en nuestras elecciones.

Pero la madera de los políticos actuales está apolillada. Cualquier cosa los corrompe. El fin justifica los medios.

Entre tanto, Trump y sus habilitadores defienden a Junior por su “transparencia” aunque haya revelado sus correos electrónicos porque The New York Times iba a publicarlos; aunque insistan que no hay nada de malo en confabular con una nación hostil para influenciar la elección porque la ética y lo correcto no tienen ningún valor . Según Trump, la mayor parte de la gente habría aceptado la invitación rusa. El fin justifica los medios.

Un sondeo del Washington Post y de ABC News encontró que el 60% de los estadounidenses cree que Rusia trató de interferir en la elección de 2016 y un 41% cree que integrantes de la campaña de Trump ayudaron a Rusia intencionalmente. El nivel de aprobación de Trump es de apenas 36% y su nivel de desaprobación es de 58%.



Pero para la base republicana más recalcitrante nada de esto importa, ni siquiera Rusia.



A este tren de cosas, lo único transparente de esta administración y de los republicanos será el “muro transparente” que Trump ahora propone en la frontera para evitar ser golpeados en la cabeza “por los grandes sacos de droga” que se lancen del lado mexicano al lado estadounidense, pues “nadie quiere ser golpeado en la cabeza por sesenta libras de esa cosa”, dijo Trump. En serio.

Que viva la transparencia.

