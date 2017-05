Díganle a Trump que los mexicanos dejaron de ser la mayoría de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos

Los mexicanos dejaron de ser la mayoría de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos por primera vez en más de una década, según reveló un estudio del Centro de Investigación Pew.

Los mexicanos han representado el segmento más grande de la población migrante documentada e indocumentada en Estados Unidos desde hace más de 100 años. Pero la comunidad mexicana indocumentada ha estado disminuyendo continuamente: de 6.9 millones en 2007 a 5.6 millones en 2016, según señala el Centro Pew.

“De acuerdo con la estimaciones preliminares de un estudio del 2016, aunque el número de inmigrantes indocumentados de México sigue siendo prácticamente el mismo, su proporción cayó por debajo del 50% del total, lo que marcaría la primera vez desde al menos el año 2005 que los mexicanos no son la mayoría de la población no autorizada”, señala el Centro Pew. Los mexicanos indocumentados representaron el 57% de la población no documentada en 2007, el 52% en 2014 y el 51% en 2015.

El estudio mencionado hace notar que en la medida en que ha decrecido el número y la proporción de mexicanos indocumentados en Estados Unidos, ha aumentado el número y la proporción de inmigrantes no autorizados procedentes de otros países del mundo.

El número total de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos se estima actualmente en 11 millones de personas. Este número está por debajo del los 11.3 millones de indocumentados estimados antes de la Gran Recesión de 2009.



Los inmigrantes procedentes de Centroamérica y de Asia constituyen, en ese orden, los dos mayores grupos de personas sin documentos migratorios después de quienes llegaron de México.

El Centro Pew estima que alrededor de 1.8 millones de inmigrantes indocumentados son de origen centroamericano. En el caso de los asiáticos, el número aumentó a 1.5 millones de personas en 2015. La población indocumentada de origen europeo se ha mantenido sin cambios, en alrededor de 550,000 personas.

Esta información nos lleva a desmitificar la creencia común –alimentada por razones históricas, sociales y demográficas– de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados son mexicanos y/o proceden de América Latina. Tal creencia está en la base de las descalificaciones y agravios proferidos por el presidente Donald Trump contra los mexicanos.

Según informes recientes, la onda moderna de inmigración elevó la cifra de inmigrantes asiáticos a 18,2 millones en 2011, constituyendo el 5,8% de la población total de Estados Unidos, en comparación con menos del 1% que representaban en 1965. En 2065, se espera que los asiáticos constituyan el 38% de todos los inmigrantes –superando a los demás grupos étnicos–, mientras que los latinos constituirán el 31%.

Simultáneamente, la inmigración de América Latina (México) ha venido disminuyendo. Según otro informe del Centro de Investigación PEW, la inmigración latina disminuyó casi 30% de 2000 a 2010. Hoy, tenemos una tasa nula ( zero net migration) de inmigración de México.



Pero el daño hecho por el presidente Donald Trump es casi irreparable. El odio evidente y la constante retórica negativa en contra de los mexicanos por parte del presidente ha llevado a la sociedad estadounidense a confundir y tomar por ciertos sus dichos y proclamas.

A nivel global, siglos de segregación de facto y jurisprudencia prejuiciada han llevado a muchos estadounidenses blancos a creer que cualquier presencia de minorías, y especialmente de mexicanos, lleva a la contaminación de su vitalidad.

Profundamente enraizado en el sistema jurídico estadounidense, el racismo ha servido primordialmente para el mantenimiento de la supremacía anglosajona, en un sistema en el que la distribución del poder social es sistemáticamente asimétrica en favor de los blancos.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.