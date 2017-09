Aprueben el proyecto de ley Dream Act 2017 y mantengan la promesa a nuestros dreamers

Cuando el Presidente Barack Obama estableció el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) en 2012, proporcionando permisos de trabajo y alivio de la deportación a los jóvenes inmigrantes traídos aquí como niños, nuestro gobierno les dio a casi 800,000 dreamers más que solo esperanza. Nuestro gobierno les hizo una promesa a nuestros dreamers.

Una promesa de que si estos jóvenes trabajaban duro en la escuela, vivían vidas legalmente y demostraban que eran miembros productivos de nuestra sociedad, podían quedarse aquí. Una promesa de que si presentaban cada detalle de su vida personal al gobierno no lo usaríamos contra ellos o sus familias.



La decisión de la administración del presidente Trump de rescindir a DACA no sólo rompió esa promesa, sino que socavó los valores de nuestra nación. Es una traición cruel a estos jóvenes –incluyendo a más de 220,000 californianos– que solo han conocido a Estados Unidos como su hogar.

Y no hace a Estados Unidos mejor.

La administración Trump y sus aliados acusan a nuestros dreamers de ser criminales o de robar trabajos estadounidenses. Kris Kobach, el jefe de la Comisión de Fraude Electoral engañosa del Presidente, dijo que los dreamers deberían “irse a su casa y ponerse en fila”. Cuando el Fiscal General Jeff Sessions anunció que DACA estaba siendo rescindido, afirmó que si no “aplicamos la ley” y deportamos a los dreamers “pondríamos a nuestra nación en riesgo de delito, violencia y hasta terrorismo”. Estas acusaciones son incorrectas y hacen más difícil tener una conversación seria sobre un tema crítico.

Así que seamos claros sobre los datos.

Los dreamers no son miembros de pandillas: son líderes comunitarios. Cada uno pasó una revisión extensa para calificar para DACA. Estos jóvenes prosperan en nuestros colegios y universidades, sirven en nuestro ejército, trabajan en compañías “Fortune 100” y manejan pequeños negocios en las mismas comunidades donde crecieron. Los dreamers hacen a nuestra nación fuerte y representan lo mejor de Estados Unidosa. Y son estadounidenses en todos los sentidos, menos en una hoja de papel.



Hay beneficios económicos muy reales al permitir que estos jóvenes contribuyan a nuestra economía y sociedad. Generan 11,000 millones de dólares al año sólo para la economía de California. Gigantes tecnológicos como Facebook, Microsoft y Apple emplean actualmente a cientos de beneficiarios de DACA –quienes pagan impuestos– y los inmigrantes o hijos de inmigrantes han fundado el 40% de las compañías “Fortune 500”. En otras palabras, los inmigrantes están creando empleos. Y si nos deshacemos de DACA el país perdería 700,000 empleos y 60,000 millones de dólares en impuestos durante la próxima década.

Recientemente, el Fiscal General Jeff Sessions sugirió que rescindir DACA mejorará la vida de millones de estadounidenses que están luchando para llegar a fin de mes. Y no hay duda de que tenemos que cuidar de los estadounidenses que trabajan duro o que quieren trabajar. Pero es irresponsable sugerir que lo que está impidiendo que otros estadounidenses obtengan un empleo son los dreamers. Un análisis del libertario Cato Institute llegó a la conclusión de que “en ninguna parte encontrará una compensación donde un inmigrante adicional significa que un estadounidense pierde un empleo en la economía”. Es una elección falsa y es malo enfrentar a un grupo contra el otro. Debemos hacer un mejor trabajo de ayudar a los estadounidenses que están buscando trabajo, pero también podemos ayudar a los dreamers que están contribuyendo a la economía.



Se trata del carácter de nuestro país. Si el Congreso no se mueve rápidamente para aprobar una legislación que proteja a nuestros dreamers, conocida como el proyecto de ley Dream Act 2017, las consecuencias de acabar con DACA serán devastadoras. Dividirá a las familias, obligará a los jóvenes a abandonar el único país que conocen y costará a nuestra economía miles de millones de dólares. La medida no tiene corazón.

Hace varias semanas me reuní con varios beneficiarios de DACA en California. Una de ellas, una joven llamada Melody, me dijo: “Hemos llegado tan lejos, y este no es el momento de volver a las sombras”.

Ella tiene razón, este no es el momento de volver. Ahora más que nunca es hora de arremangarnos y ponernos de pie con estos jóvenes que contribuyen tanto a nuestra comunidad, nuestra economía y nuestro país.

Desde el momento de la decisión del Presidente hemos visto un apoyo bipartidista para el proyecto de ley Dream Act 2017, que estoy orgullosa de copatrocinar. Si se aprueba, proporcionaría un camino a la ciudadanía para estos jóvenes. El presidente Trump y mis colegas republicanos en el Congreso deben permitir inmediatamente una votación sobre el proyecto de ley Dream Act 2017 porque es lo único justo y correcto por hacer. Y una vez que les demos tranquilidad a los dreamers, necesitamos trabajar para arreglar nuestro sistema de inmigración roto al aprobar una reforma migratoria integral.



Creo que Estados Unidos es un gran país. Somos mejores que esto. Así que debemos mostrarlo.

