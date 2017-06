Las temperaturas en Arizona alcanzan niveles récord y las autoridades envían alertas

PHOENIX, Arizona. – Las temperaturas están alcanzando niveles históricos en Arizona y las autoridades envían alertas para mantener la precaución y una serie de recomendaciones.

La aerolínea American Airlines anunció este día la cancelación de 20 vuelos debido al excesivo calor que está afectando sus horarios.



Now we're cooking! Phoenix Sky Harbor has now reached 115 degrees. We'll likely reach or exceed this temp Tue and Wed. #azheat pic.twitter.com/aOL1ZjRBsM