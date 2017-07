Adiós a "una mente maravillosa": muere a los 40 años la primera mujer en ganar el 'Nobel de las Matemáticas'

Maryam Mirzakhani solía decir que el amor por las matemáticas no era innato sino que había que dedicarle "esfuerzo y energía para encontrarle la belleza" a esa ciencia a la que ella dedicó su vida y por la que será recordada esta mujer que falleció este sábado a los 40 años. Según informó en un comunicado la universidad de Stanford, en la que trabajaba desde 2008, la iraní que se convirtió en la primera y única mujer ganadora de la medalla Fields, considerada el 'Nobel de las Matemáticas', murió tras librar una "larga batalla" contra el cáncer de pecho que padecía.



"Una luz se apagó hoy .... demasiado pronto. Rompe mi corazón", escribió en la red social Twitter el científico iraní Firouz Naderi, uno de los primeros en reaccionar en redes sobre la muerte de su compatriota.



El científico definió a la matemática como "una mente maravillosa" y compartió con sus seguidores un video de Mirzakhani dando clase, en una muestra de cómo inspiró a muchos a amar las matemáticas.

Su método preferido de trabajo era garabatear y anotar fórmulas en hojas en blanco, algo que su hija, Anahita, consideraba "pinturas".



En el comunicado emitido por Stanford, el presidente de esa universidad, Marc Tessier-Lavigne, recuerda que Mirzakhani, que estaba especializada en matemáticas teóricas, sentía "fascinación por describir las complejidades geométricas y dinámicas de las superficies curvas".

"Maryam se fue demasiado pronto, pero su impacto seguirá vivo en las miles de mujeres a las que inspiró a dedicarse a las matemáticas y la ciencia", afirmó.

Y así, como una mujer inspiradora la recuerdan muchas de sus admiradoras que escribieron mensajes de despedida en las redes sociales.

"Con el corazón roto de oír que Maryam Mirzakhani, genio de la matemática iraní y la primera mujer en ganar la medalla Fields murió hoy", escribió en su Twitter Maryam Derkani, una estudiante de doctorado de la universidad escocesa de Strathclyde que acompañó el mensaje con una foto en la que decía que ella era su científica favorita.



En 2014 y con solo 37 años, la iraní fue galardonada con la medalla Fields en la apertura del Congreso Internacional de Matemáticas (CIM) en Seúl.

Esa medalla premia cada cuatro años por sus descubrimientos sobresalientes a un máximo de cuatro matemáticos menores de 40 años y Mirzakhani fue reconocida por sus "impresionantes avances en la teoría de las superficies de Riemann y sus espacios modulares".

Al aceptar ese galardón, Mirzakhani describió su trabajo como "divertido" y lo comparó con "resolver un rompecabezas" o con el detective que "ata cabos" para poner fin a un misterio.

El "chic" de las matemáticas

"Desgraciadamente un genio de las matemáticas ha fallecido", escribió una tuitera identificada como Niloofar. "Siempre estará en nuestros corazones y nunca la olvidaremos", escribió junto a una ilustración que aludía a cómo la iraní hizo de las matemáticas algo chic.



Por su parte, esta diseñadora la definió como "una mujer maravilla que se fue demasiado pronto". "Su trabajo y su vida inspiró a muchas chicas y mujeres el amor por las matemáticas y la ciencia.



Nacida el 3 de mayo de 1977 en Teherán, Mirzakhani quería ser escritora pero ya en su adolescencia brilló al competir por Irán en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, donde ganó medallas de oro en las competiciones de 1994 y 1995.



Se licenció en 1999 en la Universidad Sharif de Tecnología de Irán y en 2004 obtuvo un doctorado en la Universidad estadounidense de Harvard, donde su mentor fue Curtis McMullen, también galardonado con el Nobel de las Matemáticas.

Mirzakhani trabajó como profesora asistente en la Universidad de Princeton antes de pasar a Stanford y entre sus galardones en el área de matemáticas figuran, además de la medalla Fields, el premio Blumenthal (2009) y el Satter (2013).

A Mirzakahni le sobreviven su marido, el científico checo Jan Vondrák y también profesor de Stanford, y una hija, Anahita.

*Con información de la agencia Efe