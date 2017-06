Vestidas de criadas, estas mujeres exigen que se respeten sus derechos reproductivos

No es un típico atuendo de protesta. De entrada llama la atención y, cuando se conoce su simbolismo, adquiere aún más impacto. Esas mujeres de capas rojas que se congregaron a las afueras del Capitolio para manifestar contra la reforma de salud del senado el martes, se inspiraron en la novela de Margaret Atwood 'The Handmaid’s Tale' (El cuento de la criada), que acaba de ser adaptada para televisión.

Envueltas en capas rojas y con gorros blancos, tal y como van vestidas las criadas de 'The Handmaid’s Tale', 30 mujeres se congregaron este martes a las afueras del Capitolio como señal de protesta al proyecto de salud del Senado para reemplazar Obamacare, que entre otras medidas, elimina los fondos a Planned Parenthood, el principal proveedor de servicios de salud reproductiva en Estados Unidos.

Recreaban el vestuario de la novela escrita por la canadiense Margaret Atwood en 1985, ambientada en una sociedad totalitaria futurista en EEUU donde las mujeres son sometidas a una terrible opresión. En la historia, estas son obligadas a vestirse con este uniforme y sólo pueden tener sexo con su “comandante” con el único propósito de fecundar.



Las actrices Elizabeth Moss y Samira Willey, protagonistas de la serie, junto a la autora de la novela, Margaret Atwood. Getty Images

Una adaptación televisiva de Hulu ha popularizado la trama en tiempos en los que muchas activistas consideran que sus derechos están siendo vulnerados bajo la gobierno actual, liderado por Donald Trump.

Un reporte de la Oficina de Presupuesto del Congreso hecho en 2015 estipuló que hasta 630,000 mujeres perderían acceso a asistencia médica de cortarse el financiamiento a Planned Parenthood, la red de clínicas gratuitas que proporcionó más de 4 millones de exámenes y tratamientos a infecciones de transmisión sexual y más de 600,000 exámenes de detección de cáncer de seno y de cáncer cervicouterino en 2014.

La reforma del Senado no sólo elimina los fondos federales a este proveedor de salud, sino que también hace importantes recortes a Medicaid y detiene progresivamente su expansión: dos de cada tres adultos cubiertos por Medicaid son mujeres. “Será la peor ley para las mujeres en generaciones y afectará su acceso a la salud”, declaró Fer Whyland, directora de comunicaciones de Planned Parenthood a The Hill.



“Vestirte como una ‘handmaid’ da un mensaje claro a la administración y el Senado de cuán seriamente nos tomamos sus decisiones y cómo pueden afectar radicalmente nuestras vidas”, dijo una de las voluntarias de capa roja, Elena Lipsiea.

El impacto de las mujeres de las capas rojas pronto se hizo sentir. “No seremos Handsmaids”, twitteó @advocate4victim al verlas.





“Gracias por su apoyo y por dar una visión de lo que es una pesadilla”, tuiteó @MountaindaleSun.



Thank you for your support & your vision of this nightmare! #Handmaids #IStandWithPP https://t.co/9wPLMHopgN — Barb Schmitt (@MountaindaleSun) June 28, 2017



La propia Atwood, se hizo eco de la noticia: "Las consecuencias reales de retirarle los fondos a Planned Parenthood".



What defunding Planned Parenthood would actually do: https://t.co/z9HcCbM6u0 — Margaret E. Atwood (@MargaretAtwood) June 28, 2017





Así empezaron

Y esta semana no fue la primera vez que las mujeres de la capa roja manifestaron: el pasado mes de mayo se reunieron en los pasillos del Capitolio de Texas para protestar contra las leyes antiaborto.

En esa oportunidad y paradas lado a lado, sostuvieron carteles que relataban la historia de las restricciones que Texas ha puesto en práctica para obstaculizar el acceso a abortos seguros, un procedimiento lehar en el Estados Unidos desde el año 1973.



También han aparecido en Ohio, Missouri, Tennessee, California y Nueva York, con su cabeza hacia abajo y casi siempre en silencio, salvo para repetir la palabra: “vergüenza”, como lo hicieron ayer.



This protest was staged by Planned Parenthood to protest the GOP healthcare bill pic.twitter.com/zIcaYjo9GD — Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) June 27, 2017



La primera de estas demostraciones ocurrió en marzo, luego de que las voluntarias se organizaran a través de un grupo de Facebook llamado “Texas Handsmaids”, para aparecer durante un debate del Senado de ese estado acerca de dos leyes sobre el aborto.

“Estaba nerviosa al principio porque no sabía si funcionaría o si la gente entendería o si creerían que era algo tipo de Caperucita Roja, pero lo comprendieron”, comentó a NBC News Heather Busby, directora de NARAL Pro Choice, a quien se le ocurrió la idea al ver a los actores promover el show de Hulu en las calles durante el festival South By Southwest.

Cuenta que su próxima aparición será el 18 de julio, el primer día de una sesión en Texas donde se debatirá si se restringirá el acceso a los baños a las personas transgénero.

“Cualquier límite a la salud reproductiva, sea a los anticonceptivos o al acceso a abortos seguros, esencialmente obliga a las mujeres a la maternidad y el embarazo. Limita nuestros futuros y vidas, para que simplemente seamos meros úteros y mera habilidad reproductiva”, dijo a ese medio Stephanie Craddock Sherwood, directora del fondo para abortos de Ohio, Women Have Options.