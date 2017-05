La nueva Miss USA afirmó que la salud es un privilegio y no un derecho: las redes sociales no se lo perdonan

En pleno debate sobre el Affordable Care Act y el proyecto republicano que pretende reemplazarlo, la recién coronada Miss USA declaró que el acceso a la salud es un “privilegio” de la gente que trabaja y no un derecho de todos los ciudadanos estadounidenses.

Durante la sesión de preguntas y respuestas del certamen, a la joven de 25 años, Kara McCullough, le tocó opinar sobre si el acceso a la salud era un derecho para todos los ciudadanos o un privilegio. “ Definitivamente diré que es un privilegio. Como empleada del gobierno me dan un seguro médico y sé de primera mano que para tener acceso a la salud, uno debe tener un trabajo”, respondió.



La afroamericana, que representó a DC y trabaja como científica en la Comisión Regulatoria Nuclear, no se detuvo allí: “En consecuencia, necesitamos continuar cultivando este ambiente en el que nos dan a todos los estadounidenses la oportunidad de tener acceso a la salud, así como trabajo en el mundo entero”, agregó.

La Organización Mundial de la Salud establece que “el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano” y que “el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente”.

Los demócratas como Nancy Pelosi y muchos activistas han hecho del acceso universal a la salud como derecho, su bandera para defender el Affodable Care Act y oponerse al plan de salud republicano que podría sustituirlo si es aprobado en el Senado, donde enfrentará grandes trabas.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

“Miss DC era mi favorita pero… no después de esa respuesta. Todos tienen derecho a la salud #MissUSA”, twitteó el usuario @CharlsleyCarey.



@Court_Blakely ilustró su opinión mediante un GIF en el que la modelo Tyra Banks dice molesta: “Todos estábamos apostando por ti”, y lo acompañó con un mensaje que decía: “Todos después de que Miss DC declaró que la salud es un derecho y no un privilegio”.



Otros consideraron la respuesta motivo suficiente para que la joven fuera destronada. “Lo que deseé que le hiciera New Jersey a District of Columbia cuando terminó el concurso”, tuiteó @Yeezoos junto a un GIF en el que reinas de belleza se pelean por la corona.



“Una chica morena ganó #MissUSA pero cree que la salud asequible es un privilegio y el feminismo se limita a odiar a los hombres, así que está cancelada #AdiósChica”, escribió @_TheOpinion.



También hubo quienes aplaudieron su postura.

“Por cierto, la nueva #MissUSA de DC dijo que la salud es un privilegio y no un derecho. Acertó”, publicó @AStrongUSA.



A la gente tampoco le gustó la respuesta de McCullough sobre el feminismo. “Como una mujer y científica en el gobierno, quiero sustituir la palabra feminismo por igualitarismo. No quiero considerarme a mí misma (intento no hacerlo) como esta eh… mujer que dice que no le importan los hombres, pero algo que quiero decir, es que como mujeres somos iguales a los hombres cuando se trata de oportunidades en el área de trabajo”, explicó.



“La ganadora de MissUSA dice que la salud no es un derecho y que el feminismo es malo. Es como cuando Ben Carson dice que los esclavos vinieron a Estados Unidos para tener oportunidades”, tuiteó @mynameisNegan.



