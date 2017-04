Esta comediante hispana busca garantizar el acceso a la salud de su comunidad

Cuando tenía 15 años, la madre de la actriz, escritora y comediante Grace Parra recibió el primer diagnóstico de cáncer. Eso cambió a la joven y la hizo redimensionar todo. "Ella es mi roca", admite la comediante nacida en Houston, Texas, rodeada "de una familia mexicana muy grande.

El tema del acceso a la salud le toca de cerca, por eso, le conmovió tanto ser presentadora del documental ¡Salud! Yes, please, donde conversa con familias, líderes comunitarios y políticos acerca de Obamacare y las repercusiones que tendría su revocación. “Fue una experiencia muy emotiva, entrevistar a las familias y conocer a fondo su lucha", dice. "La empatía por las familias que conocí mientras hacía este documental es incomparable. Durante la grabación no estaba reteniendo ninguna emoción".



Pocas personas tienen, como ella, el don de poder abordar una problemática tan inquietante como lo es el futuro del Affordable Care Act, con cierta dosis de humor, algo tan propio de los latinos.



