Tras investigación periodística, hombre de confianza de Trump vende su parte de un negocio inmobiliario

Esta historia fue producida por Reveal from The Center for Investigative Reporting, una organización de noticias sin fines de lucro con sede en el Área de la Bahía de San Francisco. Obtenga más información en revealnews.org.

La maniobra se produjo el viernes en la tarde, un día después de que Reveal publicó un reportaje sobre la compañía que él fundó. Según una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Barrack vendió todas sus acciones en Colony Starwood Homes y renunció a su cargo como copresidente de su Consejo Directivo.

Pero el fenómeno que Barrack comenzó — en el que decenas de miles de viviendas unifamiliares se agrupan en enormes títulos respaldados por hipotecas, creando nuevos incentivos para escatimar en mantenimiento y maximizar los alquileres — sobrevivirá a su participación.

Barrack, quien dice a menudo que le gusta "ayudar a los desconcertados" ( befriend the bewildered), ha hecho negocios lucrando con la desventura de las personas. Comenzó a comprar casas en 2012, indicándole a una audiencia en Chicago que la compra masiva de viviendas previamente ejecutadas era "lo mejor que he hecho jamás".

Read this story in English

Sin embargo, los actuales inquilinos afirman que la empresa les cobra onerosos honorarios y les obliga a vivir con fugas crónicas, moho, ácaros e incluso infestaciones de serpiente. En un condado en el área de Atlanta, la empresa presentó avisos de desalojo contra un tercio de sus arrendatarios, según un informe publicado por el Banco de la Reserva Federal de Atlanta.



publicidad

" Solo somos gente pequeña en su mundo", dice Makita Edwards, de 25 años de edad, sobre Barrack. Dos semanas después de que su familia se mudó a una vivienda de Colony Starwood en los suburbios de Atlanta, dijo que un ventilador de techo cayó sobre su cama.

Barrack dio señales por primera vez de sus intenciones de vender en una presentación ante la SEC el miércoles, una semana después de que Reveal contactó a la empresa para obtener sus comentarios y cinco días después de que Reveal habló con Barrack por teléfono para decirle directamente que teníamos previsto publicar una investigación sobre las malas condiciones y los desalojos masivos de Colony.

Barrack colgó cuando se le dijo que muchas de las decenas de hogares que Reveal visitó se estaban " cayendo a pedazos". Los representantes de Colony Starwood Homes también se negaron a ser entrevistados para el artículo y proporcionaron una declaración que no respondió las preguntas acerca del liderazgo de Barrack en la empresa.

En un correo electrónico el viernes, el portavoz de la empresa Jason Chudoba declinó discutir qué desencadenó la venta, diciendo que la compañía " nunca podría comentar por qué un accionista había decidido vender o comprar acciones". El portavoz personal de Barrack no respondió a una consulta por correo electrónico.



publicidad

Barrack había sido reelegido copresidente del consejo directivo de la empresa el 15 de mayo.

Bajo los términos de los acuerdos descritos en las presentaciones ante la SEC, Barrack y su empresa de inversión , Colony NorthStar, dijeron que planeaban vender todos sus 11 millones de acciones de la empresa, las cuales poseen en conjunto y actualmente están valoradas en alrededor de 400 millones de dólares.

Hasta las 7:00 p.m. del vienes, hora del este, sólo Barrack había completado el trato; Colony NorthStar todavía no había notificado de su desinversión mediante una presentación ante la SEC.

Para contactarse con Aaron Glantz: aglantz@revealnews.org. Sígalo en Twitter: @Aaron_Glantz.



Vea también: Cómo un hombre de confianza de Trump se benefició de la crisis de la vivienda.