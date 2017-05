Capturan a una 'narcopaloma' con drogas ilícitas

Funcionarios de aduanas en Kuwait decomisaron una paloma que llevaba drogas en un paquete miniatura.

La informción publicada por el diario local al-Rai detalla que el ave llevaba 178 pastillas de ketamina, un tipo de anestésico que es usado en fiestas donde se consumes drogas ilícitas.

Pese a que las autoridades kuwaitíes ya estaban al tanto de este tipo de tráfico dentro del país, es la primera vez que logran decomisar una paloma dedicada a estas operaciones ilegales.



Police catch a pigeon with 200 ecstasy pills hidden in a little backpack pic.twitter.com/vSB9eYtd84

— Cass Lowe (@CassLowe) May 24, 2017