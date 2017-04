Trump vuelve a uno de sus temas favoritos en Twitter: insiste en que México pagará "de alguna forma" por el muro fronterizo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este domingo en que México acabará pagando de "alguna forma" por el muro fronterizo, un proyecto cuya financiación peligra por la oposición de algunos legisladores demócratas y republicanos.

"Con el tiempo, en una fecha posterior para que podamos empezar pronto, México pagará de alguna forma por el muro fronterizo que tanto necesitamos", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



Eventually, but at a later date so we can get started early, Mexico will be paying, in some form, for the badly needed border wall.