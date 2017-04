Tras reunión con Videgaray, Marco Rubio asegura que México no va a pagar por el muro

El senador por Florida, Marco Rubio, negó este domingo que México sea quien pagará por el muro que el presidente Donald Trump planea construir en la frontera sur, durante una entrevista para el programa de televisión This Week, de la cadena ABC.

"Permítanme decir, México no va a pagar por el muro. Y por cierto, Estados Unidos debería hacerlo si creemos que es nuestro interés nacional ", dijo Rubio al presentador George Stephanopoulos con respecto a la reunión que sostuvo esta semana con el canciller mexicano, Luis Videgaray.

Rubió señaló que hay mucho sobre lo que se puede trabajar en conjunto, y aseguró que el gobierno mexicano está abierto a la renegociación de puntos clave del Nafta, por poner un ejemplo.

“Creo que tienen un interés real en la seguridad fronteriza, en su frontera sur. Creo que México está dispuesto a ser un socio en el Salvador, Guatemala, Honduras, los países del Triángulo del Norte que son la fuente de una gran cantidad de la migración que viene a través de México”, detalló.



.@marcorubio says border wall came up in his talks with Mexican foreign minister: "Let me just say, Mexico's not going to pay for the wall." pic.twitter.com/pMsgBPzL4b