Y el mejor restaurante del mundo en 2017 es...

Daniel Humm (i) y Will Guidara (d) celebran el galardón del mejor restaurante del mundo.

Daniel Humm (i) y Will Guidara (d) celebran el galardón del mejor restaurante del mundo.

Eleven Madison Park, en la ciudad de Nueva York, ha sido reconocido como el mejor restaurante del año este miércoles por los premios Los 50 Mejores restaurantes del mundo, donde dos peruanos y tres españoles consiguieron estar entre los 10 primeros.

El establecimiento del chef Daniel Humm consiguió superar a la "Osteria Francescana", de Massimo Bottura, que el año pasado ocupó la primera posición de esta reconocida lista. En tercer lugar fue reconocido El Celler de can Roca, uno de los establecimientos más reconocidos internacionalmente.

La cocina latinoamericana estuvo representada en los primeros puestos con dos restaurantes peruanos: El Central, de Virgilio Martínez que descendió del cuarto al quinto puesto en esta edición; y Maido, que consiguió escalar cinco puestos hasta colocarse en el octavo puesto.

La cocina española consiguió situar, además de El Celler, otros dos restaurantes en el Top 10: el Asador Etxebarri, que mejoró una posición respecto a 2016, y Mugaritz, que descendió desde el séptimo al noveno puesto.

El resto de restaurantes que aparercen en las primeras posiciones son: el francés Mirazur, en el tercer puesto; el tailandés Gaggan, en el séptimo, y el austriaco Steirereck.

El siguiente restaurante latinoamericano que aparece entre los 50 mejores del mundo es D.O.M, en la posición 16. Por su parte, el primer restaurante mexicano ocupa es el popular Pujol de la capital mexicana. Dos puestos más abajo se encuentra el Quintonil, liderado por el chef Jorge Vallejo.



Por otro lado, el peruano Martínez se llevó el premio Chef Choice Award 2017 y su local Central el de mejor restaurante de Sudamérica.

El Celler de Can Roca, de los hermanos Roca, se alzó con el reconocimiento The Ferrari Trento Art of Hospitality 2017.

La revista británica Restaurant realiza anualmente la elección de los mejores restaurante del mundo a través de un sondeo entre chefs, restaurantes, gourmets y críticos.

Aquí tienes la lista completa de los mejores restauranntes del 2017 (en paréntesis el puesto en el 2016)



Eleven Madison Park, New York (3) Osteria Francescana, Modena, Italy (1) El Celler de Can Roca, Girona, España (2) Mirazur, Menton, Francia (6) Central, Lima, Perú (4) Asador Etxebarri, Axpe, España (10) Gaggan, Bangkok, Tailandia (23) Maido, Lima, Perú (13) Mugaritz, San Sebastian, España (7) Steirereck, Viena, Austria (9) Blue Hill at Stone Barns, Pocantico Hills, New York (48) Arpège, París, Francia (19) Alain Ducasse au Plaza Athénée, París, Francia (58) Restaurant André, Singapore (32) Piazza Duomo, Alba, Italia (17) D.O.M., São Paulo, Brasil (11) Le Bernardin, New York (24) Narisawa, Tokio, Japón (8) Geranium, Copenhague, Dinamarca (28) Pujol, Ciudad de México, México (25) Alinea, Chicago (15) Quintonil, Ciudad de México, México (12) White Rabbit, Moscú, Rusia (18) Amber, Hong Kong, China (20) Tickets, Barcelona, España (29) The Clove Club, Londres, Reino Unido (26) The Ledbury, Londres, Reino Unido (14) Nahm, Bangkok, Tailandia (37) Le Calandre, Rubano, Italia (39) Arzak, San Sebastian, España (21) Pavillon Ledoyen, París, Francia (72) Attica, Melbourne, Australia (33) Astrid y Gastón, Lima, Perú (30) De Librije, Zwolle, Países Bajos (38) Septime, París, Francia (50) Dinner by Heston Blumenthal, Londres, Reino Unido (45) Saison, San Francisco (27) Azurmendi, Larrabetzu, España (16) Relae, Copenhague, Dinamarca (40) Cosme, New York (96) Ultraviolet by Paul Pairet, Shanghai, China (42) Boragó, Santiago, Chile (36) Reale, Castel di Sangro, Italia (84) Brae, Birregurra, Australia (65) Den, Tokio, Japón (77) L’Astrance, París, Francia (57) Vendôme, Bergisch Gladbach, Alemania (35) Restaurant Tim Raue, Berlín, Alemania (34) Tegui, Buenos Aires, Argentina (68) Hof van Cleve, Kruishoutem, Países Bajos (53)