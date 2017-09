Un periodista muere tras ser atacado por un cocodrilo

El incidente ocurrió en un lago de Sri Lanka luego de que el joven, que trabajaba para el diario británico The Financial Times, se acercó a la orilla de un lago infestado de cocodrilos. Es el primer ataque en la zona que termina con la muerte de la víctima.

Paul McClean, de 24 años de edad, estaba de vacaciones en Sri Lanka con unos amigos en la playa de Elephant Rock, conocida por muchos como un destino turístico para surfear. La localidad está muy cerca de un lago que tiene fama de estar infestado de cocodrilos, incluso varios residentes de la zona han denunciado ataques que solo han resultado en heridas leves.



McClean era una joven promesa del diario The Financial Times. AP



Sin embargo McClean, un joven periodista británico que trabajaba para el diario The Financial Times, no tuvo la misma suerte. Según narran testigos, el joven necesitaba ir al baño, por lo que optó por internarse en una zona de arbustos cerca del lago de un pequeño lago de la localidad que está muy cerca de la playa. Al parecer un pescador que observó el ataque alertó a los amigos del joven. Al intentar rescatarlo, al parecer ya era demasiado tarde.



Ataque mortal

Un cocodrilo lo atacó en una pierna en el momento en que McClean se acercó a la orilla del lago para lavarse las manos. Lo último que pudieron ver las personas que fueron a intentar rescatarlo fue la mano del periodista fuera de la superficie del agua pidiendo auxilio. Cuando las autoridades fueron alertadas del ataque iniciaron la búsqueda del cuerpo, que no apareció sino hasta la mañana siguiente.





El cadáver del joven sólo presentaba la herida en la pierna y los primeros testimonios indican que hay una alta probabilidad de que haya muerto ahogado. Según dijo al diario The Washington Post Fawas Lafeer, dueño de la escuela de surf local Safa Surf, quienes estaban con McClean intentaron conseguir el cuerpo esa misma tarde, pero sin suerte. Finalmente fue la Armada de Sri Lanka la que consiguió a Paul McClean a unos 50 pies de la orilla sin signos vitales.

El editor de The Financial Times, Lionel Barber, dijo en una carta dirigida a sus colegas que a pesar de que McClean trabajaba en el periódico desde hace apenas dos años, tenía una gran carrera por delante y que sería recordado por su talento, energía y dedicación.



