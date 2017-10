La 'princesa' Yo Jong, hermana de Kim Jong Un y la mujer más poderosa de Corea del Norte

Proviene en línea directa de una dinastía comunista, la única de su tipo en el mundo, y tiene la confianza de Kim Jong Un, los dos componentes necesarios para erigirse como la mujer más poderosa de Corea del Norte. La 'princesa' Kim Yo Jong acaba de ser nombrada miembro suplente del buró político dentro del Partido de los Trabajadores, el órgano superior donde se dirimen los asuntos de estado, según informaron este domingo medios oficiales norcoreanos.

Pero más que un ascenso para ella, los observadores internacionales interpretan el nombramiento de Yo Jong, de 28 años de edad, como una señal de fortaleza del propio Kim que acoraza su poder rodeándose de personas de su entera confianza.



La joven 'princesa' norcoreana se une al exclusivo círculo de poder al que antes perteneció su hermano, por decisión del padre de ambos Kim Jong Il, quien gobernó el país, de 1991 hasta su muerte en 2011.

"Dado que es mujer, Kim Jong Un probablemente no la ve como una amenaza y un desafío para su liderazgo", dijo Moon Hong-Sik, investigador del Instituto de Estrategia de Seguridad Nacional. "Como dice el refrán, la sangre es más gruesa que el agua", agregó el investigador.

Coincide en esa valoración Michael Madden, experto en Corea del Norte de la Universidad Johns Hopkins. "(El ascenso) demuestra que su portafolio es mucho más sustantivo de lo que se creyó anteriormente, y es una consolidación más del poder de la familia Kim", dijo citado en The Guardian.

A diferencia de su tía Kim Kyong Hui, que fue ascendida al Buró político en 2012 después de servir durante más de tres décadas al partido, Kim Yo Jong ha ascendido a un ritmo sin precedentes, dice una nota de Reuters.

Pero los lazos de sangre en la dinastía comunista norcoreana no son suficiente garantía para atornillarse al poder. A la tía de los Kim no se le ha visto más desde que su marido, Jang Song Thaek, una vez considerado como el líder Nº 2 en Pyongyang, fue ejecutado en 2013. La agencia de espionaje de Corea del sur cree que Kyong Hui está en un lugar aislado cerca de Pyongyang, en un tratamiento para una enfermedad no identificada, según una sesión informativa de agosto al Parlamento.



Siempre elegantemente vestida, con trajes oscuros y zapatos negros de tacón, y el cabello cogido en una cola de caballo, la juventud y personalidad burbujeante de Yo Jong en los medios de comunicación estatales contrasta con la percepción de generales sombríos y los cuadros del envejecido partido comunista norcoreano.

Yo Jong hizo su debut en los medios estatales en diciembre de 2011, cuando acompañó a su hermano en el funeral de su padre. Desde entonces, ha hecho varias apariciones junto al gobernante norcoreano, riéndose en los conciertos, montando un caballo blanco, sonriendo al recibir ramos de flores en actos de estado.

Precisamente, Corea del Norte celebrará mañana el 72 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, una de las fechas más señaladas para el régimen, sin que se hayan detectado signos de un posible lanzamiento de misiles pese a las advertencias de Seúl.



El Gobierno de Corea del Sur ha advertido en los últimos días de que Pyongyang podría llevar a cabo un nuevo lanzamiento de misiles coincidiendo con éste y otros aniversarios que se conmemoran estos días en Corea del Norte.

Sin embargo, fuentes del Ejercito surcoreano revelaron a la agencia Yonhap que "de momento no se han detectado signos de una provocación inminente de Corea de Norte", aunque se mantienen altos los niveles de alerta.