Estas son las inconsistencias en el testimonio de las mujeres rescatadas tras 5 meses a la deriva

Que hubo una tormenta, que todas las formas de comunicación fallaron, que prefirieron no usar la radiobaliza de emergencia. Eso contaron Jennifer Appel y Tasha Fuiava sobre su naufragio, y han despertado algunas dudas sobre la veracidad de su testimonio.

Dos mujeres estadounidenses y sus dos perros fueron rescatadas el viernes después de un naufragio de cinco meses en el Océano Pacífico. Ellas querían hacer un viaje de 2,700 millas, desde Hawaii hasta Tahití, en un velero de unos 50 pies, pero una tormenta dañó el motor y el mástil de la embarcación y quedaron flotando y a la deriva.

Nunca activaron la baliza de emergencia

Jennifer Appel y Tasha Fuiava contaron que no activaron el dispositivo, que hubiera permitido a las autoridades rescatarlas fácilmente. Appel explicó a la agencia Associated Press que sabían que lo tenían, pero no lo utilizaron porque, según su experiencia, debía activarse únicamente ante un peligro de vida o muerte y en su caso, la embarcación se encontraba en buenas condiciones.

"Nuestro casco estaba sólido, nos manteníamos a flote, teníamos comida y agua y una capacidad de maniobra limitada", dijo desde Japón, a donde fueron trasladadas luego de que la Marina estadounidense las salvara el viernes pasado. "Todas esas cosas indicaban que no íbamos a morir. Claro que nos iba a llevar más tiempo llegar a donde íbamos".

Todas las formas de comunicación fallaron

Las mujeres contaron que tenían seis formas de comunicación, entre radios, teléfonos satelitales, GPS y otros equipos de emergencia, pero que todas fallaron. El oficial retirado de la Guardia Costera Phillip R. Johnson, dudó de esta versión en una entrevista con AP. "Algo no encaja aquí (...) Nunca oí que todos esos aparatos dejen de funcionar al mismo tiempo".

Hubo una tormenta

Ambas coincidieron en que el primer día de su viaje, fueron golpeadas por una fuerte tormenta que sacudió la embarcación durante tres días y causó los primeros daños. Pero los meteorólogos no identificaron ninguna tormenta durante los días que corresponden con sus testimonios.

Pensaron en regresar, pero no había puertos profundos cerca

Dijeron que pensaron en volver luego de la tormenta, pero que ni en Maui ni en Lanai había puertos suficientemente profundos para que su embarcación pudiera entrar sin sufrir daños. Pero se trata de un bote relativamente pequeño que hubiera podido atracar en cualquiera de los dos puertos.

A ese argumento Appel respondió que el barco había sido modificado y le habían agregado seis toneladas de peso en fibra de vidrio para hacer un casco más fuerte y pesado. Explicó que habían agrandado la quilla y que ahora alcanzaba los ocho pies y medio. Por eso, dicen, decidieron continuar con su viaje.

Dos días después la embarcación comenzó a fallar. Y pudieron haberse detenido también en Christmas Island, parte de la república de Kiribati, en el Pacífico. Lo descartaron porque Appel consideró que era un territorio deshabitado, lo cual no es cierto: tiene más de 2,000 habitantes y un puerto en el que atracan barcos comerciales. "Por algo Kiribati es conocida como la playa de los naufragios", pensó Appel.