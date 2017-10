Video muestra cómo un policía disparó a un afroestadounidense por la espalda cuando huía

Un agente de policía de Utah disparó por la espalda a un afroestadounidense por la espalda cuando huía, según muestra un video grabado con una cámara corporal de la policía publicado recientemente.

Los hechos ocurrieron el 13 de agosto, luego que Clinton Fox, agente del Departamento de Policía de Salt Lake City, utilizara su arma contra Patrick Harmon, de 50 años.

Harmon había sido interceptado por la policía porque no tenía una luz trasera en su bicicleta y haber cruzado varios carriles en una carretera. Según la versión dada por el fiscal del distrito, Sim Gill, un agente solicitó ayuda después de que el detenido diera "varios nombres diferentes" cuando se le solicitó identificarse.

Los oficiales descubrieron que sobre él pendían varias órdenes de arresto, una de ella por asalto.

La grabación muestra a los agentes tratando de ponerle las esposas cuando, de repente, Harmon se escapa y comienza a correr. En el video no se aprecia claramente si está armado.

"Te voy a disparar", se oye en el video justo antes de que un agente levante su arme y apriete el gatillo por tres veces. Después, se ve el cuerpo del hombre en el suelo y se escuchan quejidos de dolor.

Durante la investigación, Fox se defendió afirmando que el afroestadounidense se volvió, mientras huía, y les gritó con un cuchillo en la mano: "Voy a apuñalaros".



"El oficial Fox dijo que temió que, si no usaba el arma inmediatamente, el señor Harmon iba a apuñalarlo a él y/o a los oficiales", según el reporte de Gill.

El documento del fiscal sostiene que Harmon tenía un cuchillo en la mano y que los investigadores tomaron imágenes en la escena.

Por ahora, ningún agente está acusado por la muerte Patrick Harmon. Sin embargo, según publicó la televisión local 2KUTV, el FBI revisará el caso después de que la oficina del fiscal del distrito se lo solicitara para aclarar si estamos ante un nuevo abuso policíaco.

"Es un video horrible. No es justo", sostuvo Antionette Harmon, hermana del fallecido, a la cadena CNN. "No entiendo nada de esto, como se justifica. No es justo", añadió.

Según indicó, su hermano sufría varias enfermedades, entre ellas la de bipolaridad y esquizofrenia. Además, indicó que posiblemente no tenía hogar.