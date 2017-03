Una madre y su hija de 8 años mueren en dos accidentes diferentes con 30 minutos de diferencia

Una madre de Alabama y su hija menor de solo 8 años murieron la semana pasada en dos accidentes de tráfico a unas siete millas (11.2 km) de distancia en la misma carretera, pero con una diferencia de media hora, según informaron las autoridades locales.

Julia Yates Patterson, de 39 años, circulaba con su vehículo por la carretera estatal 117 de Alabama cuando chocó con otro de frente. Aproximadamente 30 minutos después, su hija Elizabeth "Libby" Patterson era arrollada por un auto cuando cruzaba la misma carretera.

Tom Wilson, encargado de la investigación del condado DeKalb, informó que los trágicos incidentes ocurrieron cerca de la casa de la familia, situada en Valley Head, una pequeña localidad de poco más de 600 habitantes situada al norte del estado, junto a la frontera con Georgia.

"Es una coincidencia", remarcó Wilson en declaraciones al Huffington Post. "No creo que haya visto algo así antes", dijo.

El accidente en el que falleció la madre se produjo hacia las 3:00 pm (hora local) el 21 de marzo. Julia Yates Patterson murió cuando el Ford Explorer que manejaba colisionó de frente con un Dodge Ram. El pasajero y el conductor de este vehículo, cuyas identidades no se hicieron públicas, fueron trasladados al hospital.

La menor fue arrollada por un Ford Focus del 2008 a las 3:29 pm cuando estaba cruzando la misma carretera. Según Times Free Press, un autobús escolar acaba de dejarla en la zona unos minutos antes. No está claro si la joven había recibido la noticia sobre el fallecimiento de su madre. La persona que manejaba el Ford no resultó herido y, según autoridades locales, hizo todo lo posible para no atropellarla.



publicidad

La joven había celebrado recientemente su cumpleaños, según Times Free Press, que cita familiares de la menor.

"Es algo trágico, una cosa trágica que esto haya ocurrido", declaró Lamar Bray, alcalde de Valley Head, citado por el diario. "En una pequeña ciudad de entre 500 y 600 habitantes, todo el mundo conoce a todo el mundo o tiene alguna relación. Pedimos que recen por la familia y que todos nos unamos como una sola comunidad", añadió.

Las autoridades abrieron dos investigaciones para aclarar lo sucedido.

Una campaña para recaudar fondos para la familia de las fallecidas fue lanzada en Gofundme por un amigo. "El dinero servirá para el funeral y el resto se dará a la familia Yates para que ellos lo administren de la manera que consideren necesario", reza la página. En aproximadamente una semana había recaudado más de 6,000 dólares.