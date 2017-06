Una joven embarazada dispara a su pareja para ganar seguidores en YouTube y acaba matándolo

Eran una pareja feliz y estaban esperando su segundo hijo. Pero tuvieron una idea que, pensaron, les haría ganar fama y, sin embargo, acabó con él muerto y ella ante la justicia acusada de homicidio.

Pedro Ruiz y Monalisa Perez vivían en una zona rural de Minnesota, pero eso no les impedía tener un canal en YouTube. Su intención era grabar un video que les permitiera ganar un gran número de reproducciones y así aumentar su fama. El plan consistía en que ella le disparara con una pistola mientras él se protegía con un libro. Nada tenía que pasar, según pensó Pedro, que afirmó ya lo había probado antes y la bala tan solo perforó el libro, pero no llegó a salir por el otro lado.



Así, el lunes por la tarde, lo prepararon todo con dos cámaras fuera de la casa. Comenzaron así el espectáculo que les iba a dar mayor popularidad y, para generar una mayor espectación, Monalisa anunció a sus seguidores en Twitter que algo iba a ocurrir.



Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈

