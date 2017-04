Un hombre muere "en paz" después de que le dijeran que Trump había sido destituido

Michael Garland Elliot no era un gran seguidor de Donald Trump, el presidente estadounidense. Por eso, cuando se encontraba en el lecho de muerte el 6 de abril, murió "en paz" a sus 76 años después de que las últimas palabras que escuchó fueran que el republicano había sido destituido de su cargo.

"Mike se quedó sin familia hace mucho tiempo y le sobrevive su exesposa y mejor amiga, Teresa Elliot" se lee en el obituario publicado en The Oregonian. "Pese a que su matrimonio fracasó, su amistad creció más fuerte y fue su voz la última que escuchó" antes de fallecer explica la nota necrológica. Y esas últimas palabras son las que han hecho que su muerte haya saltado a los medios nacionales: "Lo último que ella le dijo fue 'Donald Trump ha sido destituido'".



Woman comforted dying ex-husband by convincing him Trump had been impeachedhttps://t.co/jjUbpF4AK1 — The Telegraph (@Telegraph) April 18, 2017

Tras esta mentira (Trump sigue ejerciendo como presidente), "él dio su último y suave respiro" para así acabar su "trabajo terrenal". Junto a él, según el obituario, se encontraban personas que "lo amaban con profundidad y se preocupaban por él desinteresadamente durante los últimos meses de su vida".

Teresa Elliot, de 68 años, confirmó que despidió a su amigo y exesposo de esta manera. "Sabía que eran sus últimos momentos", dijo a The Daily News. "Sabía que eso le daría tranquilidad y así fue", explicó al diario. Según ella, Michael había expresado su rechazo al presidente continuamente hasta que ya no pudo hablar.

Pese a que sus palabras eran falsas, no se arrepiente de haberle mentido antes de su muerte. "Si podía dejarle con una noticia feliz, ¿por qué no iba a hacerlo?, se preguntó y justicó su decisión porque "puede que al final no sea una mentira", en referencia a las iniciativas lanzadas para acabar con el mandato del actual presidente.

Michael Garland Elliot había nacido en Charlottesville, en Virginia, aunque no está claro si en 1940 o en 1941. La nota aparecida en el diario especifica que ni él sabía con exactitud el año de su nacimiento. Posteriormente, tras realizar sus estudios en la University of Virginia, se mudó a Long Beach, en el liberal estado de California.



Su obituario destaca que era un apasionado de los Porsche y que poseía una docena de ellos. Sin embargo, y pese a ese repudio por Donald Trump, Garland Elliot compartía con él una gran afición: el golf. Su pasión por este deporte era tan fuerte que una vez, cuando erró en un golpe, "tiró el palo de golf contra un árbol. Al final, todos los palos que tenía en su bolsa acabaron en ese árbol". La nota relata de manera humorística que, cuando ya su salud había decaído y había aceptado que no podía practicar más este deporte, "lo aceptó con humor y gracia y tiraba cosas a la televisión".

Un memorial en su nombre será organizado en agosto.